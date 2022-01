Unicredit e Intesa Sanpaolo, clientes preocupados: cuidado com o último golpe. Eu sou capaz de limpar minha conta corrente com um truque simples

Isso acontece com tanta frequência que temos que ficar atentos às tentativas de phishing, que são as últimas fronteiras do roubo online. As últimas preocupações destes dois gigantes bancários.

Não há abrigo completo de Golpes de rede. A maioria de nossas transações financeiras agora ocorre através do uso de um smartphone ou computador. Com o abandono do dinheiro cada vez mais generalizado, Os riscos associados aos hackers também aumentam. Mesmo os grandes bancos internacionais não estão imunes, na verdade, muitas vezes aparecem na lista de plataformas de risco. Também entre esses números está a Unicredit, sendo alvo de um novo golpe criminoso. Não é novidade que alguns clientes reclamaram que sua conta corrente foi sistematicamente reduzida por meio de saques falsos. Isso é feito por meio de phishing, Enviando correio pirata. Vamos ver o que é especificamente, considerando que também pode preocupar os correntistas do Intesa Sanpaolo.

Unicredit e Intesa Sanpaolo, um novo golpe de cliente: a mensagem ofensiva

a A mensagem que você recebe pelo correio Literalmente lê-se:

“Estimado cliente,

Lamentamos informar que decidimos suspender suas operações em nosso site e em seu cartão porque você ignorou a solicitação anterior para confirmar sua identidade e ativar os serviços DSP2 que agora são o padrão europeu.

Para poder reutilizar o seu cartão, por favor confirme a informação disponibilizada no nosso website no momento do seu registo.

O procedimento pode ser concluído clicando no link abaixo, que o levará ao nosso site na seção dedicada aos exames. Um dia de atualização necessária.

Agradecemos antecipadamente pelo seu tempo.

Para começar:

Clique aqui

Lembramos que até que a verificação seja realizada, você não poderá realizar as seguintes operações:

Faça saques em caixas eletrônicos ou em pontos de venda.

Implementação de recargas.

Faça pagamentos online ou no ponto de venda.

Faça transferências bancárias.

Obviamente, como sempre afirmado nesses casos, a única maneira de escapar de qualquer tentativa de fraude Ele exclui o e-mail recebido imediatamente Não clique em nenhum link listado. Os bancos afirmam que tais comunicações nunca são enviadas por meio desses e-mails e, portanto, você não deve acreditar no que recebe.