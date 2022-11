Borsa Italiana, comentando a sessão de 10 de novembro de 2022

As ações da Telecom Italia TIM subiram mais de 5% após a divulgação dos resultados trimestrais. Excelentes ofertas para Generali e Poste Italiane. corcunda vermelha

Os principais índices da Bolsa de Valores italiana e os principais mercados financeiros europeus Registre as diferenças parciais.

às 11h55 FTSEMib Ele subiu 0,06%, para 23.794 pontos, depois de oscilar entre 23.669 pontos e 23.870 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Italia todos participaram 0,02% ganho. Por outro lado, há um sinal de menos para chapéu médio FTSE Italia (-0,37%) e para A estrela do FTSE Italia (-0,91%).

o Bitcoin Ele caiu abaixo de US $ 16.500.

o BTP-Bund spread Ele flutua em torno de 210 pips, com o rendimento BTP de dez anos superior a 4,3%.

EU ‘euro De volta abaixo do par em relação ao dólar.

Os banqueiros estão se recuperando.

altitudes em Banco BPM (+2,56%) e Banco de papel (+2,26%).

Telecom Italia TIM Ganha 5,02% para 0,245€, após o spread Resultados trimestrais. A empresa de telefonia encerrou o período julho-setembro com receita e EBITDA acima do consenso, acompanhados por um aumento da dívida. A alta administração da Telecom Italia TIM confirmou as estimativas financeiras para 2022. Enquanto isso, o Conselho de Administração aprovou o início do processo de constituição da TIM Enterprise.

focar em em geral (+1,78% até € 16.615). Diga ao leão de Trieste que eu sou Resultados financeiros para os primeiros nove meses de 2022. Os dados mostraram uma melhora no resultado operacional e nos prêmios totais, que superou o consenso dos analistas. Pelo contrário, o lucro líquido foi afetado pela desvalorização dos investimentos russos. A administração da Generali confirmou os objetivos estratégicos e financeiros para 2022 e a política de dividendos para o triênio 2022-2024.

Assento definitivamente positivo Correio Italiano (+2,57% para 9,59€). A empresa me informou Resultados económico-financeiros dos primeiros nove meses de 2022, período que terminou com aumento de receita e lucratividade. Só os números do terceiro trimestre ficaram acima do consenso dos analistas. Além disso, a administração da Poste Italiane atualizou as orientações sobre o resultado operacional de 2022 e propôs um dividendo intermediário para 2023 no valor de € 0,21.

corcunda Regista um decréscimo de 1,37% para 4.666€. A empresa me informou Resultados financeiros para os primeiros nove meses de 2022, período que encerrou com crescimento de receita e leve queda na lucratividade. Além disso, a alta administração confirmou a estimativa de lucro líquido para o ano corrente e propôs um dividendo intermediário de € 0,11 por ação.

Deslizamento MidCap GVSApós a publicação dos resultados trimestrais. A ação foi suspensa devido ao excesso de queda após registrar uma queda teórica de 18,2%.