(ANSA) – LISBOA, 10 Nov – Nazari Costa Cabral, responsável pelo Conselho das Finanças Públicas, órgão independente que monitoriza a sustentabilidade das políticas orçamentais do governo em Portugal, declarou que os portugueses devem estar preocupados com o potencial impacto disso. No bolso dos contribuintes, a venda da TAP, companhia aérea que atualmente é integralmente detida pelo Estado português, mas que se encontra em processo de privatização. Costa Cabral falou perante a Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças e salientou o elevado endividamento da TAP, “por isso é importante perceber quem e em que termos vai ser vendida”. Há poucos dias, a 7 de novembro, noutra comissão parlamentar, a Comissão da Economia e Obras Públicas, o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, que também tem uma delegação junto da companhia aérea nacional, confirmou a intenção do governo de privatizá-la, mas afirmou que ainda não havia um cronograma exato e não há comprador à vista. Instou a comentar a notícia que apareceu na imprensa italiana, segundo a qual o obstáculo à privatização da ETA Airways a favor da Air France seria o facto de o interesse da empresa francesa ter passado para a TAP (a sua CEO Christine, Christine). Ourmières-Widener, da Air France), fontes ministeriais não quiseram acrescentar mais comentários às palavras do ministro. (Lidando).

