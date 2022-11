As 15 praças mais bonitas da Europa: três delas são italianas

em ordem As 15 praças mais bonitas do velho continente Compilado comparando preços de voos, hotéis e aluguel de carros Jetcost Com base em uma pesquisa de nível europeu com 900 usuários, 3 dos quais são italianos. especialmente, Praça Navona em RomaE a Praça de Pretória em Palermo E a Praça del Campo em Siena Está entre os lugares mais incríveis de todos os tempos, onde você pode passar momentos especiais contemplando os sugestivos panoramas.

controlar o golpe Praça NavonaNo coração da capital com as suas magníficas fontes, os edifícios barrocos que a rodeiam, os distintos cafés rodeados de bancas e artistas de rua. Praça de Pretória em Palermo É, por sua vez, um dos lugares mais fotografados e admirados da Itália com os tumultos de deuses, ninfas e nereidas aludindo ao mundo mítico da antiguidade. A sua fonte, inteiramente de mármore branco, ocupa o centro da praça e atrás dela esconde-se a igreja conventual de Santa Caterina de Lysandria que até 2014 albergava as freiras reclusas. Praça del Campo em SienaFinalmente, é famosa por ser uma das raras praças medievais que sobreviveu ao avanço. Apresentando uma forma de concha que desce em direção à Torre del Mangia, em 2 de julho e 16 de agosto de cada ano, Palio hospeda uma das festas históricas italianas mais famosas de todos os tempos.

No arranjo especial também há espaço Espanha com Plaza de España em Sevilha: um diâmetro de 200 metros em estilo renascentista decorado com mosaicos, 49 lugares, uma grande fonte e um aqueduto circular dominado por várias pontes que podem ser atravessadas alugando um barco. dentro Portugal dominar Praça do Comércio em Lisboaem forma de ferradura, é decorada com vários edifícios e no centro dela ergue-se o imponente arco triunfal e a estátua de José I. Reino Unido encontre um Londres icônico Praça Trafalgarcom a imponente coluna erguida para homenagear o Almirante Nelson e celebrar a vitória da Marinha Britânica na Batalha de Trafalgar.

Muito apreciado em Espanha também Plaza Mayor em Madrid, com a enorme arena que já foi palco de eventos públicos como touradas e execuções. Hoje sob suas arcadas existem lojas tradicionais e um mercado animado, além de muitos bares e restaurantes. lá República Checa Bem representado por Praça da Cidade Velha em Praga, um belo exemplo de arquitetura medieval, dominada pela antiga prefeitura, o relógio astronômico e a capela de Tonne. Subir ao topo da torre gótica de 60 metros de altura permite apreciar a vista do centro da cidade. Também a não perder A Plaza del Obradoiro em Santiago de Compostelaainda está em EspanhaCom a catedral que acolhe os peregrinos vindos do caminho histórico. Também no golpe: Praça de São Tiago em Guimarãesdentro Portugal; Praça Dela Santíssima Trindade em Budapeste, dentro Hungria; Grand Place em Bruxelasdentro Bélgica; Praça da Bolsa de Valores de Bordeauxdentro França. para fechar o acordo, Praça Maior em Salamanca dentro Espanha com e Maienplatz em Munique, dentro Alemanha.