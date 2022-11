Telepass, podemos finalmente dizer adeus a ele: você não precisa mais dar seu dinheiro a ele | Um presente para todos os italianos

Os sistemas de taxas eletrônicas são difundidos em nosso país. Certamente o mais famoso é o Telepass, que é usado especificamente para evitar filas em pedágios na rodovia, cobrando o valor do pedágio diretamente em sua conta corrente. No entanto, esta novidade pode ser um ponto de viragem para todos os automobilistas devido aos preços exorbitantes que tais serviços atingiram ao longo do tempo. Vamos descobrir o que é.

Para quem utiliza as nossas infra-estruturas rodoviárias, o telepass é um serviço muito útil. Na verdade, quem nunca pensou, ficando arrasado na fila do pedágio, quão sortudos são os usuários de telepass que podem evitar esse tipo de espera por completo? Estamos todos familiarizados com esta tecnologia gráfica eletrônica. Mas há quanto tempo está ativo na Itália?

Telepass é uma marca registrada da Atlantia SpA (da qual Telepass SpA. é o licenciado) caracterizando o sistema de cobrança de pedágios rodoviários por meio de pedágio eletrônico, que foi introduzido na Itália em 1989 pela Società Autostrade Concessioni e Costruzioni SpA e, desde então, esse tipo de serviço encontrou ampla aplicação e agora está em praticamente todas as taxas de quiosque.

Porém, o custo certamente não é baixo, e para quem não é grande usuário de trechos de rodovias, pode não ser uma boa compra. No entanto, existem algumas inovações que podem mudar completamente os cartões e nos fornecer acesso a essas comodidades de qualquer maneira, sem grandes custos.

Como economizar em pedágios nas rodovias

Na verdade, existem muitas ofertas que podem ser usadas para economizar dinheiro em taxas eletrônicas. A começar pelo Telepass, aliás, neste momento existe uma oferta dedicada a quem compra um Telepass Slim. Além dos custos de envio zero do dispositivo, quem o comprar até 30 de novembro de 2022 terá zero cobranças por um ano. Após doze meses, a mensalidade será de 3 euros.

Além da Telepass, outras empresas também oferecem este serviço como a UnipolMove. Oferecido pela UnipolSai, a taxa prevista é de 1 euro por mês. No entanto, até 8 de janeiro de 2023, você terá a oportunidade de aproveitar uma oferta imperdível. De fato, será possível obter o UnipolMove gratuitamente por doze meses. Quem também precisa adicionar um segundo carro pode fazê-lo sem nenhum problema adicionando 0,50 centavos ao preço mensal.

O último serviço com o qual lidamos é o MoneyGo do Mooney Bank. Não temos muitas informações sobre essa oferta específica, mas sabemos que até o final do ano já estará disponível com uma ampla rede de dispositivos em todo o país, que já conta com 45.000 lojas que terão a oportunidade de vendê-los.