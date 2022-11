Você pode obtê-lo imediatamente se fizer isso a tempo

uma Vale Amazon no valor de 10 euros? Sim, se você seguir esta nova promoção lançada pela popular empresa de comércio eletrônico. Tudo que você tem a fazer é Entre em contato com esta páginaClique no botãoAtualizar aplicativoEncontre-o abaixo e envie seu pedido para um ponto de coleta da Amazon.

com Uma encomenda de pelo menos 25 euros A partir de itens vendidos e entregues pela Amazon, você receberá seu desconto imediatamente. A oferta só é válida se não tiver utilizado um ponto de recolha para entregar a sua encomenda.

Voucher Amazon de 10€ se escolher um ponto de recolha para entrega

a oferta Ativo até 31 de dezembro de 2022mas não pense que você tem muito tempo porque está destinado a ser uma vez Máximo de 20.000 clientes.

o cupom de desconto O que você receberá pode ser usado para comprar produtos vendidos e enviados pela Amazon, excluindo livros, e-books, dispositivos e acessórios da Amazon, alimentos para bebês e crianças, cigarros eletrônicos, conteúdo digital, custos de envio e embalagens para presentes.

Promoção limitada a um Solicitar apenas uma conta Não pode ser combinado com outras ofertas ativas nos mesmos produtos.

Após clicar em “Atualizar aplicativoSeu voucher de € 10 será aplicado automaticamente ao seu perfil e aparecerá na página de checkout antes de concluir seu pedido, desde que você escolha um ponto de coleta da Amazon para o console.

