Aqui está o congestionamento fiscal, o estado vai arrecadar 69 bilhões de dólares. Todas as datas para empresas

‘congestionamento fiscal’ novembroque sempre foi para as autoridades fiscais O mês que rende o maior retorno. dê a ela Os prazos são 16 e 30 de novembro De facto, o fisco vai arrecadar 69 mil milhões de euros, segundo uma estimativa feita pelo Gabinete de Estudos do CGIA em Mestre (Veneza). As empresas, em particular, serão obrigadas a pagar IVA (19 mil milhões), IRES (16,2 mil milhões), retenção para empregados e colaboradores (12,5 mil milhões); Seguido pelo IRAP (10,9 bilhões), o imposto de renda pessoal adiantado para seus empregados (7,3 bilhões), bem como o imposto retido na fonte sobre o salário profissional (1,2 bilhão). Novembro, confirma a associação dos artesãos, constitui uma verdadeira associação “Teste de stress” O que permitirá aos empreendedores medir a solidez financeira de seus negócios. “Para evitar – confirma a observação – que muitos jovens homens de negócios Hoje em dificuldade devido à energia exorbitante, boom da inflação e deflação do consumo, eles fecharam negócios permanentemente, e é desejável que o novo governo em um tempo razoavelmente curto reduza significativamente os impostos, a fim de facilitar os pagamentos relevantes sobre os mais importantes prazos de cada ano, ou seja, os meses de junho, julho, novembro e dezembro.

Além de ter uma das maiores cargas tributárias da Europa, Itália e Portugal são os países a pagar em impostos É mais difícil, especialmente para as empresas. De acordo com as últimas estatísticas disponíveis compiladas pelo Banco Mundial (Doing Business 2020), nossos empreendedores “perdem” 30 dias por ano (o equivalente a 238 horas) para coletar todas as informações necessárias para calcular os impostos devidos; para completar tudo receita fiscal e submetê-lo ao departamento financeiro; Para efetuar o pagamento online ou junto das autoridades competentes. Na França, são necessários apenas 17 dias (139 horas) para concluir as tarefas burocráticas decorrentes do pagamento de impostos, na Espanha 18 (143 horas) e na Alemanha 27 (218 horas), enquanto a média da zona do euro é de 18 dias (147 horas) ) . Os dados referem-se a uma empresa de médio porte (LLC), em seu segundo ano de vida e com cerca de 60 funcionários.

Reduções de altos rendimentos para financiar o imposto fixo. Sem alterações para baixa renda

Novo desafio em dezembro

Mês que vem também dezembro Será particularmente exigente do ponto de vista fiscal. De facto, até 16 de dezembro, as empresas terão de pagar contribuições para a Segurança Social, contribuições sociais e IRS aos seus empregados e colaboradores. Eles também terão que pagar um depósito de imposto de substituição sobre os rendimentos de reavaliação Tfr, Crédito Imu em armazéns, escritórios, lojas e IVA para o mês de novembro, desde que seja para os contribuintes mensais. Por fim, até o Natal, eles também terão que pagar o décimo terceiro salário aos seus funcionários. “Não se pode descartar – como conclui o CGIA – que muitos pequenos empresários que não têm dinheiro encontrem grande dificuldade em cumprir todos esses prazos apertados.”

Quem não paga?

Se alguém não cumprir seus prazos fiscais nas próximas semanas, o que eles enfrentarão? O Bureau of Studies lembra que o sistema tributário impõe uma multa de 1% do valor a ser pago ao fisco ao contribuinte por cada dia de atraso no décimo quinto dia do prazo. A taxa sobe para 15% se o pagamento for feito dentro de 90 dias da data de vencimento. Em caso de não pagamento ou reembolso após 90 dias do prazo estabelecido por lei, a multa aumenta para 30 por cento do valor a pagar ao fisco. Independentemente do atraso, também são devidos juros equivalentes a 4% (ao ano) do valor a ser pago. Por fim, deve-se lembrar que as penalidades podem ser significativamente reduzidas fazendo uso da instituição da “penitência real”, desde que sejam pagos tanto o valor omitido, a multa e os juros (oportunamente reduzidos). Os descontos, é claro, diminuem com o tempo de pagamento.