Borsa Italiana, comentando a sessão de 8 de novembro de 2022

Um dia definitivamente negativo para o BPER Banca, após a divulgação dos resultados trimestrais. Na MidCap destacam-se os desempenhos positivos da Webuild e da Intercos .

Os principais índices da Bolsa de Valores italiana e os principais mercados financeiros europeus Registre as diferenças parciais.

São 11h30 FTSEMib Ele registrou um aumento parcial de 0,23% para 23.547 pontos, logo abaixo da alta intradiária de 23.559 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Italia todos participaram Ele obteve 0,17%. direção oposta a chapéu médio FTSE Italia (-0,43%) para A estrela do FTSE Italia (+0,49%).

o Bitcoin Ele caiu abaixo de US $ 20.000.

o BTP-Bund spread Ainda abaixo de 215 pips, com BTP de 10 anos retornando a 4,45%.

EU ‘euro Mantém-se a par com o dólar.

Definitivamente um dia ruim para Banco de papel (-7,98% até 1,8865 euros). Informe o instituto Resultados financeiros para os primeiros nove meses de 2022, período caracterizado por uma melhora geral nas principais rubricas da demonstração do resultado e na qualidade do crédito. A administração do BPER Banca afirmou que a rentabilidade do banco continuará a ser suportada pelo aumento das receitas, que continuará a beneficiar tanto de taxas de juro mais elevadas, boa estabilidade das comissões líquidas, como de medidas destinadas a compensar o impacto inflacionista nos custos. .

Também em queda acentuada Sondrio Popular (-8,16% para 3,512 euros)depois de espalhar Resultados trimestrais. A gestão da Popolare di Sondrio visa não só consolidar, mas também melhorar os resultados alcançados até agora com o retorno esperado sobre o patrimônio líquido até o final do ano na faixa de 7%.

Ele explorou Telecom Italia TIMApós o aumento acentuado na sessão anterior. Endereço da empresa telefônica Confirma-se no território negativo e perde 0,95% para 0,2408 euros.

No MidCap, concentre-se em nós construímos (+2,48% até €1.486). A empresa anunciou que chegou a um acordo, sujeito a termos, para comprar a totalidade do capital social da Australian Clough.

Assento definitivamente positivo Intercos (+8,55% até €10,67)Após a publicação dos resultados trimestrais.