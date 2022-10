O estudo foi lançado analisando a atividade de lobby no Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft

Bologna – Quanto e de que forma você gosta de grandes plataformas digitais Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft influenciam democracias e instituições europeias? Isso é possível Promover maior responsabilidade e inclusão democrática Nos processos econômicos causados ​​pelas transformações digitais? Estas são as questões que o Inca-INcrease Scholars of Corporate Political Responsibility and Accountability, o novo projeto Horizon Europe, financiado pela Comissão Europeia com um orçamento de três milhões de euros e coordenado pela Universidade de Bolonha, tentará responder. O projeto – que inclui 12 parceiros de toda a Europa, incluindo universidades, fundações e centros de pesquisa, e um parceiro suíço Associated – explorará as raízes históricas e sociais por trás do crescimento das plataformas digitais e da erosão da economia de mercado. de um lado Serão coletados dados sobre atividades de lobby em grandes plataformas onlineem mim Suas relações industriais e sua capacidade de influenciar a opinião públicaEnquanto, por outro lado, eles serão promovidos Ações participativas para fortalecer os processos democráticos participação direta dos cidadãos.

O acadêmico: o poder de moldar e influenciar a opinião, a ação e a política para crescer

Grandes plataformas como Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft São cada vez mais infraestruturas de formação de opinião, organização do trabalho e debate político”, explica Eduardo Molona, ​​professor do Departamento de Informática e Engenharia da Universidade de Bolonha, que coordena o projeto. o poder crescente se abriu para moldar e influenciar essas questões por meio de intenso ativismo político. e relações industriais e influência cultural é um amplo debate sobre como lidar com essas mudanças. , que permeiam a política, a economia e a cultura Diminuir gradualmente a capacidade das democracias e instituições liberais europeias Apoiar uma economia de mercado coordenada. Para isso, o projeto INCA . Destina-se a reconstruir a confiança dos cidadãos europeus nas instituições, propondo novos modelos de governação.

O estudo mostrará como combinar o crescimento da web com a participação cidadã nos processos de tomada de decisão

Académicos vão analisar a forma como Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft influenciam a opinião dos cidadãos europeus e adaptam os processos democráticos, desenvolvendo assim Soluções para combinar o crescimento das plataformas digitais com inclusão social e participação cidadã nos processos decisórios. Além disso, serão realizadas ações para estimular modelos alternativos de negócios e relações industriais capazes de responsabilizar as plataformas digitais pela justiça social, preservando seu potencial inovador. Coordenado pela Universidade de Bolonha, o projeto Inca-INcrease inclui como parceiros a responsabilidade política corporativa e a accountability: Universidade de Barcelona (Espanha), CoLABOR (Portugal), Universidade de Wroclaw (Polônia), Universidade de Tartu (Estônia), Alexander von Humboldt Institute for Internet and Society (Alemanha), Universidade de Bologna Tilburg (Holanda), Fundação para a Inovação Urbana (Itália), BIT Habitat (Espanha), Urbasofia (Roménia), Elhuyar Fundazioa (Espanha), juntamente com SUPSI (Suíça) em Qualidade Parceiro Associado.

