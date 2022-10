Células solares flexíveis CIGS, eficiência superior a 22%

Os cientistas da Empa fizeram uma nova estreia e um ano depois bateram seu próprio recorde de eficiência para células solares CIGS em um filme de polímero

As células solares flexíveis são adequadas para aplicações em edifícios, veículos, satélites e dispositivos móveis

(Rinnovabili.it) – A série de gravações fotovoltaicas do professor Ayodhya N. Tiwari e sua equipe. Tiwari, chefe do Laboratório Empa de Filmes Finos e Fotovoltaicos, está trabalhando em células solares flexíveis. Uma época em que você acumulou uma série de conquistas únicas, elevando a barra de desempenho mais do que nunca para várias tecnologias-chave. Incluindo um baseado em CIGS, ou seja, seleneto de cobre (di)índio e gálio. Este material tem uma alta capacidade de absorção de energia solar, o que permite fazer células (ou filmes) muito mais finas do que outros semicondutores.

A “sequência de vitórias” começou no já distante 1999, quando a equipe Tiwari alcançou um recorde de eficiência com CIGS de 12,8%, e depois se superou ano após ano. Em 2021, o valor realizado foi de 21,4%. “Em um sistema de fronteira de alta eficiência, cada pequeno incremento requer uma investigação cuidadosa dos fatores que limitam o desempenho e requer uma abordagem inovadora para superar o desafio.”E a Empa explica Em um comunicado de imprensa. Hoje vem um novo passo em frente. Como demonstram os testemunhos independentes, as células solares flexíveis Empa são capazes de Converter 22,2% da luz incidente em eletricidade. Valor único no mundo para este tipo de células fotovoltaicas.

A melhoria atual é atribuída à liga de camada semicondutora de absorção de luz para melhorar as propriedades eletrônicas. Em detalhe, essas células solares flexíveis CIGS são processadas em um filme de polímero, o que leva à deposição de semicondutores pelo método de co-evaporação de baixa temperatura. O cientista da Empa, Shiro Nishiwaki, modificou a composição da camada absorvente para melhorar o desempenho do dispositivo e a tensão de saída. Os resultados foram apresentados no passado dia 26 de setembro de 2022 em Milão, pela equipa de Romain Caron.

