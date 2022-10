De Zenato a Pieropan, de Monte Del Fra e além: o melhor do ‘melhor enoturismo’

para mim Zenato Prêmio Arte e Cultura, pelo desenvolvimento da Academia Zenato, projeto de jovens artistas com laboratório; para mim pirubano Prémio de Arquitectura e Arquitectura Paisagista, pela criação de uma adega que combina as mais avançadas estruturas tecnológicas e arquitectónicas em harmonia com a natureza e respeito pela paisagem da Serra do Soave; para mim Monte del Fra O Prêmio de Experiências Inovadoras, porque desenvolveu um rico conjunto de propostas em nome do esporte, da natureza e da convivência, dando ao turista do vinho a oportunidade de descobrir a adega e o território de Custoza. novamente, um tamasuti, o prémio da restauração, pela sua capacidade de combinar a produção de vinhos de alta qualidade e a restauração do mesmo padrão, utilizando produtos locais e cozinha autêntica com atenção a cada detalhe. para mim Brunelli Prémio Hospitalidade, para criar uma estrutura acolhedora, onde o vinho é protagonista e acompanha o hóspede num ambiente vínico simples e elegante. para mim Vila Calicantoso Prêmio Práticas Sustentáveis, porque alicerçou as atividades de produção e enoturismo no equilíbrio e no respeito à terra, para Bagus Wine Tours, o Prémio Serviços Enoturísticos, por apresentar, através de uma seleção criteriosamente selecionada de propostas de roteiros, experiências e provas, uma oferta que adapta o acolhimento das regiões vitivinícolas a um turista informado e cada vez mais exigente. Estas são as sete empresas venezianas que foram galardoadas com o prémio “Best Wine Tourism”, o prémio de enoturismo Oscar, atribuído a Verona, a única cidade italiana na rede internacional Principais capitais do vinho (GWC).

A primeira província a exportar vinho, a quarta província do turismo estrangeiro e a quinta do turismo italiano, a presença diversificada de vinhos DOC e DOCG, até 19, Verona forneceu um mapa vitivinícola e uma visão abrangente do território. Assim continua a atividade de desenvolvimento regional que vê Verona como a única cidade italiana, graças à sua Câmara de Comércio, a estar presente na rede das principais capitais do vinho com Adelaide (Austrália do Sul), Bilbau e Rioja (Espanha). ), Bordeaux (França), Lausanne (Suíça), Mainz (Alemanha), Mendoza (Argentina), Porto (Portugal), San Francisco – Napa Valley (EUA), Valparaíso – Casablanca Valley (Chile) e Cidade do Cabo (África do Sul) .

“Verona é uma das 11 capitais mundiais do vinho, – explica Vice-presidente da Câmara de Comércio de Verona, Paolo Tosi Uma aliança de lugares onde o vinho é cultura, economia e hospitalidade. O enoturismo é diverso: é um excelente exemplo de um sistema onde existe essencialmente uma empresa que informa o turista sobre a região através da produção agroalimentar, onde o sabor, a história e a beleza se unem numa só expressão. Nosso trabalho é torná-lo conhecido e promovê-lo”.

As sete empresas premiadas na Selecção Internacional vão concorrer em novembro, concorrendo com empresas selecionadas de outras capitais do vinho, ao prémio Global Best of Wine Tourism (que em edições anteriores viu empresas como Albino Armani Viticoltori superarem em várias categorias desde 1607, Villa). Quaranta da família Tomassi, Massi Agricola, Zinni 1870 e Zemi, ed.). Também será promovido internacionalmente pela Gwc Network junto com outros participantes da região de Veneto, coletados em um guia a ser distribuído como suplemento na Dove mensal, nas bancas em outubro. No guia também há 15 fatos do turismo ósseo veronese: a oliveira, de fato, como uma videira, é a protagonista da geografia da paisagem, antes de estar na mesa. Hoje há grande interesse dos viajantes, além de consumir produtos típicos, buscar experiências capazes de conhecer origens, métodos de produção, território, eventos históricos, artísticos e sociais. Os dados indicam um forte interesse por parte dos turistas italianos: 69% querem participar de uma experiência em uma fazenda de oliveiras: um grande mercado, mas ainda temos que nos contentar com um show mais organizado se considerarmos que apenas 37% realmente participou. Portanto, o turismo petrolífero tem um grande potencial, especialmente se considerarmos as possíveis sinergias com o enoturismo e o enoturismo.