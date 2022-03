O que acontece com o aumento de preços. Notícia importante para os italianos

Mas o que acontece com o combustível? A partir de amanhã tudo muda! Aqui estão as últimas notícias sobre o status dos aumentos de preços.

a situação combustível caro Parece cada vez mais imparável. Nos últimos dias, a Itália foi atingida por um aumento sem precedentes nos preços dos combustíveis.

Na verdade, tornou-se quase impossível encontrar um distribuidor com preços de combustível mais baixos em todo o país 2 euros.

A Itália está literalmente de joelhos com esse aumento repentino de preços, em parte porque situação política global.

situação entre Rússia E a UcrâniaNa verdade, não beneficiou em nada o nosso país, já que a Rússia é um dos nossos principais fornecedores de petróleo e gás.

De fato, já existem muitas empresas que decidiram cortar temporariamente o fornecimento do estado soviético, perpetuando o aumento do custo do petróleo bruto por barril.

Um exemplo é conchas, a conhecida multinacional britânica que opera no setor petrolífero, que recentemente cortou completamente o fornecimento para a Rússia. A escolha pode levar a uma reação em cadeia de muitas outras empresas deste setor.

Em suma, a situação não é das melhores e os preços estão subindo cada vez mais. Felizmente para lidar com esta situação governo Draghi Elaborar uma manobra para reduzir pelo menos parcialmente e evitar custos Implicações para a economia nacional.

Medida do governo Draghi para cortar custos e discussão com CGIA

Há algumas horas lá Conferência de imprensa Onde está o Presidente do Conselho de Administração Mario Draghi Mostrar algumas diretrizes para o plano cobrir Reduzindo os custos de combustível.

Esses descontos são possibilitados por Tributação de lucros adicionais das empresas de energia. Graças a este lucro extra será bem cortado 25 centavos do preço do gasóleo e da gasolina, de modo a permitir aos italianos, ainda que minimamente, uma trégua dos aumentos contínuos, como Caros Contas.

Você também pode estar interessado em —-> Combustível alternativo é predominante na Internet. Muitos fizeram isso, estes são os resultados

No entanto, não há acordo sobre isso Cgia do Mestre O que afirma que o governo pode fazer muito para reduzir custos.

A Mistry Association destacou como a dedução de 25 cêntimos eleva o custo da gasolina para cerca de 1,93 euros por litro e do gasóleo para 1,91 euros por litro. Cortes eficazes, mas não suficientes para dar uma mão forte a todos os cidadãos que usam o carro.

Deve-se dizer que esta manobra custa muito 800 milhões de euros Para o governo, um número que já é alto e dificilmente sustentável. A proposta do CGIA seria, em vez disso, reduzir imposto de consumo em 50%ao custo da gasolina e do diesel, 1,78 e 1,74 euros por litro respectivamente.

Mas para implementar essa proposta, o Estado terá que apoiá-la despesa mensal Boa 1,5 bilhão de eurosnúmero difícil de manter, dado o exato período histórico em que nos encontramos.

A maioria sofre com essa situação pequeno vetor que têm de incorrer em despesas que não poderão pagar, o que resulta na punição de suas ações.

Você também pode estar interessado em —-> É possível economizar dinheiro enquanto dirige, mas somente se você fizer dessa maneira. Truques para economizar combustível

Somente caminhões Com uma massa total maior que 7,5 toneladasna verdade, eles recebem Reembolso parcial das taxas de produção. No entanto, infelizmente, apenas 8% dos camiões registados em Itália têm uma massa superior a este valor.