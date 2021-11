É por isso que o futuro da Europa depende (também) do PNRR italiano

O futuro da construção europeia está ligado ao Plano Nacional Italiano de Recuperação e Resiliência (Pnrr) e sua implementação. Nos próximos meses, o debate europeu centrar-se-á em duas questões:

Revisão das regras financeiras: O Pacto de Estabilidade e Crescimento foi suspenso no início da pandemia até 2023, e se e como será reintroduzido está sendo discutido hoje. Foi comentado durante a campanha eleitoral alemã, onde economistas proeminentes falaram e apresentaram Planejado Para a reforma, a Comissão Europeia abriu uma consulta pública sobre possíveis alterações. Nesse ínterim, a Chancelaria já havia começado a negociar a nova arquitetura;

O futuro do NextGenerationEu (NGEU), em particular o Recovery and Resilience Facility (RRF): Discutiremos se ele é considerado um programa Uma vez Uma resposta excepcional a um evento excepcional – ou se se tornará permanente, com as mudanças necessárias. Essa segunda hipótese tornaria a capacidade de emissão de dívida do grupo permanente para aproximadamente 150 bilhões por ano que o programa atual prevê.

Além disso, as duas questões estão ligadas, não apenas nas negociações diplomáticas, mas também no cerne da política econômica: pode significar a implementação de um quadro de resposta rápida Posição financeira comum, o que terá impacto na aplicação das novas regras. Esses temas não estão apenas interligados, mas em todo o nosso país. Itália é na verdadeteste de girassol“, O “peça de resistênciaPelo sucesso ou fracasso deste EFA embrionário. Em termos quantitativos, a Itália é o primeiro país a receber NGEU (cerca de 191 bilhões). Qualitativamente, esse é o fato realmente especial que foi observado, dadas as reformas estruturais e os investimentos que há muito tempo são necessários para elevar o nível de crescimento do núcleo, que tem sido anêmico nos últimos 20 anos. Tudo isso explica o interesse esporádico tanto na Itália quanto na Europa pelo Pnrr e sua implementação.

próxima geração

Entre maio e julho de 2020, imediatamente após a primeira onda de Covid-19 e durante o início do NGEU, este programa apareceu projetado principalmente como uma ferramenta para facilitar a recuperação econômica dos países da UE mais atingidos pela pandemia, que coincidiu amplamente com esses países. No mais difícil já antes de 2020 (Itália, Espanha, Portugal e Grécia). Hoje, ainda que continue importante nesta frente, seja como suporte direto à deterioração das contas públicas, seja como sinal de compartilhamento de risco Entre os países europeus, o NGEU tornou-se antes um veículo para facilitar mudanças estruturais na economia europeia a médio prazo.

Em primeiro lugar, quanto à questão do tempo: os primeiros empréstimos NGEU virão nestas semanas e expirarão em 2026. Por outro lado, mesmo os países europeus mais atingidos pela Covid A expectativa é de que concluam a recuperação econômica no primeiro semestre de 2022. Não só isso, dados os principais beneficiários do NGEU, os recursos fornecidos pelo programa anualmente, não são de forma alguma pequenos (na Itália 191,5 bilhões em 6 anos, um máximo de 2,5-3,0 por cento do PIB a cada ano), mas ainda pequenos se comparado ao estímulo fiscal acordado pelos governos nacionais em 2020 e na primeira parte de 2021 (na Itália 8,5 por cento do PIB) De acordo com o Fundo Monetário Internacional) e a compra de títulos do governo pelo Banco Central Europeu no mesmo período (na Itália Mais de 10% do PIB) Em outras palavras, a resposta à pandemia foi apoiada quase exclusivamente pelos orçamentos dos Estados-nação e pela política monetária do Banco Central Europeu.





Reformas e investimentos italianos pnrr

Posto isto, o NGEU terá um papel essencial para a Itália por duas razões: aliviará a pressão sobre as finanças públicas e deverá ser uma oportunidade para abordar os problemas estruturais da economia.

O primeiro ponto gira em torno da sustentabilidade da dívida pública. O aumento deste último para quase 160% do PIB em 2020 torna as contas públicas italianas sensíveis às flutuações nas taxas de juros pagas por títulos do governo. Nesse sentido, os recursos do NGEU permitirão sustentar parte dos gastos públicos, os investimentos, reduzindo o recurso a financiamentos de mercado.

O segundo ponto é mais especificamente italiano: nas últimas duas décadas nossa economia não foi muito dinâmica, crescendo muito menos do que a economia de países semelhantes. O programa obriga os estados a usarem recursos para investimentos e evitar usá-los para gastos correntes. Além disso, o NGEU obriga os Estados em termos de: os objetivos destes investimentos (transformação ambiental, competitividade, coesão social); Correções complementares e tempo de implementação. governo italiano, Apresentando o Plano Nacional de Recuperação e Resiliência (PNRR), empenhado com a Comissão da União Europeia Não só para usar os fundos imediatamente com base nos prazos acordados, mas também para introduzir e implementar, até 2026, uma série de reformas estruturais importantes (AP, justiça, educação, simplificação, concorrência), que geralmente são consideradas necessárias dentro de pouco tempo a epidemia.

Diante do exposto, as reformas podem ser mais importantes do que os próprios fundos. O compromisso assumido a nível europeu pode ser crucial para finalmente resolver alguns dos nós estruturais da economia italiana, contribuindo para aumentar o potencial de crescimento a médio e longo prazo. Além disso, as reformas e simplificações da AP também são necessárias para garantir que as administrações públicas sejam capazes de gerir os recursos europeus.

De forma mais geral, o impacto dos investimentos previstos pelo programa nacional de etapas na economia pode ser maximizado e prolongado se todas as reformas forem implementadas corretamente. Por outro lado, um aumento não acompanhado do investimento será apenas um estímulo temporário à atividade econômica. Assim, existe uma ligação inextricável entre reformas e investimentos: as reformas estruturais permitem o investimento e os investimentos facilitam as reformas.

Riscos na implementação de um NRP

Até ao momento, a implementação do PNR, finalmente aprovado no verão pela Comissão e pelo Conselho da União Europeia, está ainda na infância, com os primeiros prazos a chegarem ao final do ano, muitos dos quais são Com relação especificamente às reformas da AP, justiça e concorrência. Por isso, ainda é cedo para julgar a eficácia das reformas adotadas.

naturalmente As intenções e metas do governo estabelecidas pela Comissão da União Europeia são ambiciosas. Em particular, no que diz respeito ao PA, as principais intervenções dizem respeito à gestão de pessoal, burocracia e digitalização. Na área da justiça, as prioridades do governo e da comissão são reduzir o tempo dos tribunais e reformar o judiciário. Em termos de simplificação, várias áreas específicas (por exemplo, contratos públicos e a realização de um “estudo de impacto ambiental”) foram identificadas para intervenção quase de imediato, também em termos de viabilização de investimentos do PNR. Finalmente, também no campo da competição, as áreas específicas e a direção de futuras intervenções (por exemplo Instalações gerais e fortalecimento da defesa da concorrência).

Estas declarações de intenções do NRP são acompanhadas por Centenas de metas acordadas com a Comissão da UE, tanto intermediárias quanto de resultados, com base na qual será avaliado o progresso do PNR italiano. O facto de o governo ter registado as reformas que pretende prosseguir e estar empenhado em introduzi-las a nível europeu e alcançar uma série de resultados quantificáveis ​​não elimina a ambiguidade que rodeia este processo. Certamente existe um incentivo de uma combinação de recursos e condicionalidade: em caso de incumprimento por parte da Itália, o apoio financeiro da UE poderia ser atrasado ou reduzido. No entanto, as reformas envolvidas devem ser desejadas pelos governos nacionais e aprovadas pelos parlamentos.

Além disso, os prazos acordados com a Comissão Europeia já são desafiadores, levantando a possibilidade de que um acordo político sobre as reformas mais polêmicas venha nos últimos tempos. Este cenário é certamente melhor do que aquele em que o processo de reforma falha, mas continuará a ser uma fonte de incerteza, tanto a nível interno como dentro da UE. Essa incerteza também pode se manifestar nos mercados e, portanto, nas contas públicas. Além disso, se algumas das intervenções “tardias” se enquadrarem nas necessárias para a implementação adequada do NRP, a qualidade dos gastos também pode ser afetada. Portanto, é provável que carregamento frontal Intervenções específicas são projetadas para implementar com precisão o plano para evitar esse risco.

parceria pública Privada

O envolvimento de entidades privadas – não apenas em termos puramente económicos – deve ser a pedra angular da implementação dos investimentos do PNR, como garantia de rentabilidade e flexibilidade ao longo do tempo das intervenções financiadas. Em alguns setores, como infraestrutura, renovação urbana e energia, um componente especial é a melhor garantia de disciplina, rigor e sustentabilidade a longo prazo.

O PNRP deve, portanto, basear-se na consciência de que a parceria público-privada é uma necessidade que vai bem e que, na verdade, deve ser o resultado das reformas que acompanham o plano de investimento do PNRR. Os enormes recursos europeus podem atrair recursos privados com um efeito multiplicador quantitativo e qualitativo, especialmente se for preferida uma abordagem seletiva para determinados setores e projetos. Desta forma, será possível multiplicar os recursos e reduzir os riscos de investimentos improdutivos e desperdícios.

Conclusões

Em conclusão, o NGEU e o NRP e a sua gestão devem ser vistos como uma oportunidade para implementar reformas até então perdidas, de modo a relançar o crescimento económico a médio e longo prazo, e não uma simples oportunidade de aumentar temporariamente a despesa de investimento público.

Nas áreas de AP, justiça, simplificação e competição, o NRR identifica intervenções que são tão necessárias quanto ambiciosas. Isto constitui um elemento de incerteza para todo o plano nacional de reassentamento, cujo sucesso, em termos de investimentos, depende também, por sua vez, da qualidade das reformas, nomeadamente AP e simplificação. Além disso, para aumentar a probabilidade de que o plano tenha um efeito positivo de longo prazo, será necessário envolver as empresas em sua implementação, dada a dificuldade inerente de concluir um número tão grande de investimentos e reparos em um curto espaço de tempo. As inúmeras condições acordadas com a Comissão da UE que a Itália tem de respeitar na implementação do plano podem ser uma faca de dois gumes: por um lado, são um incentivo claro para manter os compromissos assumidos, por outro lado, caso isso aconteça. Atrasos (por exemplo, na fase de aprovação das reformas) podem prejudicar o fluxo de recursos da UE para a Itália.

Ao mesmo tempo, o PNRR deve ser uma oportunidade de apresentar uma cultura parceria Setores públicos e privados como infraestrutura, renovação urbana e sustentabilidade, capazes de dobrar os recursos públicos e disciplinar os investimentos públicos. Nesse sentido, qualquer iniciativa que tenha a participação do setor privado e da sociedade civil em geral nos desafios do Programa Nacional de Medidas é bem-vinda. Força será o valor agregado.