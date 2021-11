Motores a diesel descontinuados: mais de 50 modelos não estão mais em produção

Já existem várias histórias de descontinuação de motores de combustão interna. Especialmente aqueles que funcionam com óleo diesel já foram descontinuados por muitos fabricantes de automóveis que já estão fora de produção.

A questão dos motores a gasolina e diesel É essencial porque é importante Redução de emissão, e então Ajude a impedir a mudança climática. Isso nos últimos dois anos, em particular, fez com que muitas montadoras exibissem uma série de datas.

Esses medos Cessação da produção de carros com motores convencionais, enquanto em EuropaE União Européia seguiu em frente com ações bastante severas, que vão promover Carros híbridos e, acima de tudo, elétricos.

o 2035 O ano em que a União Europeia decidiu parar Venda de carros com motores de combustão internaE, de fato, isso levou os fabricantes de automóveis a abandonar em primeiro lugar sobre diesel. Isso, no entanto, em relação a Itália É absolutamente um sucesso Mercado.

Parada de diesel: novos carrilhões usados

Os motores absorventes de calor param, como mencionado, acabar com os carros a diesel, especialmente no que diz respeito a construído. em um Itália Isto representa 27% do mercado de automóveis, e agora Os hábitos dos italianos podem mudar.

Não desistir imediatamente dieselNa verdade, os cidadãos podem pesquisar mais No mercado de pulgas, vou comprar máquinas com Euro 6. CertificadoE este é o princípio que deve substituí-lo no futuro do Euro 7, ou seja, a norma relativa a motores elétricos.

Na verdade, no momento, ainda estamos longe de um verdadeiro ponto de inflexão. Ou melhor, estamos chegando perto Para carros elétricos e híbridos, mas o ponto de inflexão ainda está longe. mas, 50 modelos disponíveis apenas em segunda mão Porque não são mais produzidos por fabricantes com motores diesel. Entre eles: Audi A1, Fiat 500, Fiat Panda, Ford Fiesta, Honda Civic, Lancia Ypsilon, Mini, Nissan Micra, Porsche Macan, Cayenne. Finalmente, pode superar o novo.