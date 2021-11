Tudo segue em frente De acordo com nossas expectativas. Resumindo: as mínimas de outubro estão ciclicamente correlacionadas com a alta do Natal e outra alta até 30 de abril, antes da venda em maio, e portanto uma queda que pode continuar até outubro.

A Fase 1 em 10/15% vai até meados de dezembro / semana do Natal. A segunda, 20/25% das mínimas de outubro, até 30 de abril, primeiros dez dias de maio.

Às 16h50 do pregão de 15 de novembro, lemos os seguintes preços:

Futuro Dax

16,119

O futuro do Eurostoxx

4.371

Ftsy Mibe futuro

27.665

S&P 500. Índice

4.689,10.

Por várias semanas, a previsão anual variou com a direção dos gráficos

Em vermelho, nossa previsão do índice global de ações anual em uma escala semanal para 2021.

Em azul, o gráfico dos mercados dos EUA ocorre até 12 de novembro.



Quais são as nossas previsões para a semana de 15 de novembro?

Mínima entre segunda e terça-feira (baixa semanal provavelmente será definida na segunda-feira) e alta até sexta-feira. No momento, essa trajetória de amostra está confirmada, portanto, nossa visão é que os mercados estão prontos para uma nova onda de alta.

Previsão de preços e zonas mínimas / máximas esperadas para a semana de 15 de novembro

Futuro Dax

15.890 / 16.015

16.359 / 16.558

O futuro do Eurostoxx

4.330 / 4.366

4.418 / 4.464

Futuro Ftse Mib

26,275 / 26,500

28.150 / 27.390

S&P 500. Índice

4.655 / 4.689

4.767 / 4.908.0000

Hoje as áreas mínimas foram tocadas, portanto a partir de amanhã devemos avançar para as áreas máximas que serão alcançadas até sexta-feira.

Os mercados estão se preparando para outro boom de alta

Abaixo está um gráfico de preços para manter o pulso da posição.

Futuro Dax

Um movimento de alta até que vejamos um fechamento diário abaixo de 16,063. Contras de longo prazo apenas com fechamento semanal abaixo de 15715.

O futuro do Eurostoxx

Tendência de alta até o fechamento diário abaixo de 4,345. Longo prazo só diminui com o fechamento semanal abaixo de 4252.

Futuro Ftse Mib

Um movimento de alta até que vejamos um fechamento diário abaixo de 27,535. Contras de longo prazo apenas com fechamento semanal abaixo de 26995.

S&P 500. Índice

Um movimento de alta até que vejamos um fechamento diário abaixo de 4650. Negativos de longo prazo apenas com um fechamento semanal abaixo de 4595.

À luz dos dados que acabamos de descrever, qual processo melhor nossos sistemas de negociação recomendariam?

Continue a manter as compras abertas na terça-feira, 19 de outubro, aos preços de abertura das listagens analisadas.

Como será o dia de negociação de terça-feira?

A fase lateral por algumas horas acelera e fecha em altura.