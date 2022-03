Luz verde para incentivos fotovoltaicos agrícolas

O Ministro das Políticas Agrícolas assina o decreto de hortas agrícolas que regulamenta a utilização de 1,5 mil milhões para a solarização de edifícios no setor agroalimentar

Fazenda de frango com células fotovoltaicas no telhado de distância Depositphotos.com

Mipaaf envia o decreto da horta agrícola à Comissão Europeia para aprovação final

(Rinnovabili.it) – A luz verde para incentivos PV agrícola. Ao assinar a decisão do Ministro das Políticas Agrárias Stefano BatuanelliO projeto Parque Agrisolari Finalmente ele ganha vida. A iniciativa faz parte das linhas de ação financiadas pelo Plano Nacional de Recurso e Residência (PNRR) e visa incentivar a instalação de energia fotovoltaica agrícola Sem consumo de solo. Em detalhe, a intervenção, no valor total de 1,5 mil milhões de euros, apoia a instalação de Módulos solares em edifícios para uso produtivo Nos setores da agricultura, pecuária e agroindústrias. Alvo? Capacidade para suportar 4,3 milhões de metros quadrados somando pelo menos 375 megawatts de nova eletricidade verde.

O decreto assinado por Patuanelli contém as normas de execução dessa medida. “Assim – a Lei Ministerial do Site – começa a diversificar as fontes de energia, e a impulsionar as fontes de energia renovável, que representam um elemento central para reduzir os custos energéticos incorridos pelas empresas do setor.” O texto já foi aprovado pela Conferência das Áreas Governamentais mas antes de prosseguir com os apelos à atribuição de recursos, terá de aguardar a aprovação da Comissão Europeia.

Células fotovoltaicas agrícolas sem consumir terra

Entretanto, o Dicastério recorda como a intervenção, ao gastar uma contribuição, permitiria não só construir sistemas fotovoltaicos, mas também cobrir eventuais custos de reabilitação e modernização das estruturas. Incluindo a remoção de amianto dos telhados ou isolamento e ventilação dos estábulos para fins de bem-estar animal. O decreto especifica como destinar 40% dos recursos para financiar projetos a serem implementados nas regiões de Abruzzo, Basilicata, Calábria, Campânia, Molise, Puglia, Sardenha e Sicília.

Em breve o Mipaaf também assinará um acordo com o GSE para delegar ao órgão um papel de fiscalização e certas funções de monitoramento, controle e reporte de gastos e metas.