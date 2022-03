Milho é plantado pela primeira vez em Veneto graças ao retorno das chuvas

Previsão de chuva leva agricultores a se prepararem para semear milho. A possibilidade de chuva na região do Veneto já foi confirmada entre amanhã e quinta-feira, com mau tempo e baixas temperaturas que devem continuar no fim de semana. Após meses de seca, pode finalmente haver condições propícias para prosseguir com a semeadura do “ouro amarelo” no Vale do Pó.

“Estamos esperando a chuva passar – confirma Chiara Dossi, chefe do departamento de grãos alimentícios da Confagricoltura Veneto e proprietária da empresa de grãos principalmente em Adria, na província de Rovigo -.” 5% da terra é arável. Portanto, a tendência dos agricultores é avançar com uma produção de grãos mais sustentável, evitando a escassez de oferta nos mercados internacionais. No entanto, ainda há muitas incógnitas, que vão desde os custos exorbitantes de energia, fertilizantes e produtos de semeadura, até a incerteza do mercado. Não sabemos quanto o milho vai nos pagar e se vamos ou não operar com prejuízo. O certo é que os preços altos como estão hoje não podem continuar, porque são insustentáveis ​​para as cadeias produtivas da pecuária.”

Claro, o agricultor precisa desesperadamente de milho para alimentar os animais. De acordo com o último relatório da Copa-Cogeca, o sindicato dos agricultores europeus, os alimentos no sul da Europa (Portugal, Itália e Espanha) estão disponíveis apenas por algumas semanas e, após a Hungria e a Bulgária, outros estados membros da UE estão se tornando disponíveis. Considere medidas protecionistas internas semelhantes que poderiam criar mais gargalos no mercado. Além disso, a Ucrânia provavelmente não poderá colher neste verão e não plantar milho e girassol para a safra do próximo ano. Isso tornaria a situação difícil até o ano agrícola de 2023.

“Exceções ao esverdeamento em terrenos baldios podem ser uma oportunidade para restabelecer a produção – diz Chiara Dossi -, já que a região de Vêneto viu sua área de milho ser reduzida à metade na última década. Com o conflito na Ucrânia, percebemos agora o quão importante é para manter a cadeia de abastecimento de grãos. Podemos encurtar a distância deste nível de auto-suficiência nacional que, no entanto, continua a ser uma meta ilusória. No entanto, é necessário conter o forte impacto econômico causado pelos altos custos das matérias-primas, energia e combustível, agravados pelo conflito. O decreto da lei ucraniana, destinando 195 dólares, foi de um milhão de dólares para a agricultura, um passo importante, mas não é suficiente. Devemos continuar nesse caminho, fortalecendo as medidas de apoio, a fim de permitir que as empresas agrícolas possam contar com o apoio para acompanhá-las na saída da crise”.