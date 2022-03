A taxa RAI é certamente um dos impostos mais odiados pelos italianos, juntamente com o imposto automóvel. Este é um imposto sobre a propriedade de TV e qualquer pessoa que possua um dispositivo compatível com TV é obrigada a pagá-lo. Independente de ser usado ou não. Assim, a taxa é paga, mesmo que a TV não esteja ligada apenas porque está na casa. Mesmo que você use sua TV como monitor de computador, por exemplo, o imposto é pago. E você tem que pagar mesmo que o aparelho seja usado apenas para assistir DVDs ou jogar Play Station. Poucas pessoas sabem disso, mas ainda é possível enviar um pedido de isenção de taxa para 2022. Vamos ver como fazê-lo.

Como e quando pagar

Com a Lei de Estabilidade de 2016, a taxa RAI está incluída na conta de luz, distribuída por 10 meses. Inicialmente imposto anual Foram 100 euros. Mais tarde, foi reduzido para € 90, economizando € 9 por mês para ser cobrado nas contas de eletricidade por 10 meses.

Depois de nos certificarmos, portanto, de que a taxa do RAI agora é parcelada na conta de luz, vamos ver quem deve pagar. Esperávamos que o valor fosse devido por todos que possuem um aparelho que pode receber transmissões de TV. Mas há exceções. Por exemplo se:

Na família, a taxa RAI é paga por outro membro;

Durante o ano, é apresentado o relatório de rescisão de subscrição;

Você tem mais de 75 anos e uma renda total não superior a 8.000 euros.

Poucas pessoas sabem mas para 2022 é possível pagar a taxa de licença RAI de 45 euros apenas se esta questão surgir

É provável que você complete 75 anos assim que o ano já tenha começado e que caia no direito de isenção. Ou que você mude de residência para uma casa onde alguém já pague a taxa do RAI, por exemplo. Ou, novamente, não manter televisores em nenhuma casa. Nestes casos, para 2022 ainda é possível aplicar Cancelar subscrição.

Para ter direito à isenção de um ano, a declaração deve ser apresentada a partir de 1º de julho do ano anterior e até 31 de janeiro do ano atual. Por outro lado, se a candidatura for apresentada entre 1 de fevereiro e 30 de junho de 2022, será válida apenas no segundo semestre do ano. E será possível pagar a taxa de licença RAI 2022 por apenas 45 euros, para o primeiro semestre do ano.

