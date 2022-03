Um plano de choque de 16 bilhões de euros para a Espanha: energia e justiça social

Pedro Sanchez e o novo patriotismo europeu na Ucrânia de guerra

[28 Marzo 2022]

O chefe do governo espanhol, o socialista Pedro Sanchez, anunciou que amanhã o Conselho de Ministros aprovará o Plano de Chuc de Respuesta alla Guerra, no qual serão mobilizados 16 bilhões de euros “para distribuir equitativamente os efeitos da guerra e preservar o máximo caminho do crescimento e da criação de emprego”

Satchez anunciou o novo plano durante a terceira reunião “Geração de Oportunidades”, realizada em Madrid, e especificou que “o plano protegerá as famílias, os trabalhadores e os sem-abrigo, incluirá medidas de apoio ao tecido económico e ao empreendedorismo e abrangerá setores como transporte, segurança da informação e energia. Este pacote de medidas custará cerca de 6 bilhões de euros, contará com 10 bilhões de créditos da ICO e durará até 30 de junho ».

O primeiro-ministro socialista disse: “Ninguém está a salvo desta guerra. Não podemos prometer que os efeitos da guerra não serão sentidos em nossa economia e, portanto, em nossas vidas. Mas o que podemos prometer como governo espanhol é que tentaremos mitigar ao máximo seus efeitos. Também podemos prometer que distribuiremos os sacrifícios de forma equilibrada, para que nenhum setor, mesmo o menos vulnerável, se sinta negligenciado ou abandone seu destino.”

Em primeiro lugar, para mitigar o impacto do aumento dos preços dos combustíveis nas famílias, o Conselho de Ministros aprovará um bónus de pelo menos 20 cêntimos por litro de combustível até 30 de junho. O governo aplicará um corte de 15 centavos e as petrolíferas um mínimo de 5 centavos. “Para proteger trabalhadores e empresas, o poder executivo tomará medidas para proteger o emprego e evitar demissões”, explicou Sanchez. Além disso, as empresas poderão recorrer a medidas internas de resiliência, como a ERTES.”

Quanto à habitação, a “revisão das rendas nos próximos três meses terá um limite de 2% para evitar grandes aumentos que prejudiquem as famílias dos inquilinos”. Além disso, o governo espanhol aumentará o valor do apoio vital à renda em 15% por um período de três meses. E aproveite a recompensa social da eletricidade, para que chegue a 1,9 milhão de famílias.”

Além disso, o governo de esquerda espanhol estenderá as medidas fiscais relacionadas às contas de eletricidade até 30 de junho. Assim, a alíquota do imposto sobre o valor agregado permanecerá em 10% para pequenos consumidores, o imposto especial de energia elétrica permanecerá no mínimo de 0,5% e a suspensão do imposto sobre geração de energia elétrica será prorrogada.

Para reduzir o impacto económico da guerra no tecido produtivo, Sánchez previu que para além da nova linha de garantias de crédito da ICO para cobrir as necessidades de liquidez decorrentes do aumento temporário do custo da energia e dos combustíveis, “o governo vai aprovar um importante pacote de ajuda de US$ 362 milhões para agricultura e pecuária e outro de cerca de 68 milhões para pesca. Quanto à grande indústria intensiva em energia, 80% das taxas serão cobertas e as compensações de dióxido de carbono serão maximizadas, assim como a assistência direta aos sector melhorado, necessitando de um pacote de medidas superior a 500 milhões de euros.

Além disso, o primeiro-ministro espanhol avaliou o acordo com as principais associações do setor de transportes. Isso paralisou a Espanha durante dias – que incluirá uma injeção de mais de um bilhão de euros, cortando o custo do combustível e criando um fundo no valor de 450 milhões de euros em ajuda direta a empresas de transporte de carga e passageiros, para contar com o tipo de carro. O valor será de 1.250 euros por camião, 900 por autocarro, 500 por camião e 300 por veículo ligeiro. Sanchez ressaltou ainda que o Executivo reduzirá, de três meses para um mês, o prazo de pagamento da taxa de hidrocarbonetos para aumentar a liquidez dos profissionais, e aprovará uma lei que permitirá que as empresas de transporte operem a um preço justo, como vem sendo feito com agricultores e pecuaristas na Ley de Cadena Alimentaria.

Em seu discurso na “Geração de Oportunidades”, Sanchez observou que “a guerra gera um aumento nos preços da energia causando custos que famílias e empresas têm que pagar, além de aumentar os preços das matérias-primas e alimentos exportados da Rússia e da Ucrânia, A Espanha lidera há meses a demanda à Comissão Europeia por mudanças e medidas regulatórias urgentes, com propostas como a aquisição centralizada de gás e “destacou que” o Conselho Europeu está considerando a possibilidade de Espanha e Portugal tomarem medidas excepcionais e com prazo limitado para os dois países apresentarão esta semana à Comissão Européia uma medida “excepcional e temporária” para estabelecer um preço de referência para o gás utilizado na produção de eletricidade. Estou convencido de que a aprovação da Comissão Européia ocorrerá em um em pouco tempo e no dia seguinte será aprovado no Banco da Inglaterra, com implicações imediatas nas contas de eletricidade de nossos cidadãos.”

Sanchez sublinhou que «o objetivo das medidas é manter a recuperação económica e o emprego que Espanha já iniciou, depois de ter registado um crescimento económico de 5,1% em 2021 e ter atingido 20,2 milhões de trabalhadores. Estamos à beira da recuperação – em apenas dois anos: PIB pré-pandemia. Foram criados 840.000 empregos, o maior número desde 2005. Mais uma vez, somos mais de 20 milhões de trabalhadores, com uma queda constante do desemprego, além de níveis sem precedentes de emprego estável. A guerra também veio em um momento em que a Espanha estava vencendo a pandemia e tinha uma das melhores taxas de vacinação e infecção da Europa”.

E então, depois de elogiar o novo “patriotismo europeu” e afirmar o compromisso de acolher os refugiados ucranianos e o compromisso de fortalecer o lado oriental da OTAN e enviar materiais militares para a Ucrânia, Sanchez concluiu: “Em um período de pouco mais de dois anos, a Espanha , como a Europa, sofreu sua pior catástrofe. Uma saúde global que foi registrada no século passado; de muitos desastres naturais, no nosso caso, que inclui também uma erupção vulcânica na ilha de La Palma. Por isso, a pergunta que devemos nos fazer é: O que mais deve acontecer Para respondermos juntos? O que mais deve acontecer para deixar de lado as diferenças e o sectarismo e unir forças? Esta é a política que o governo vai implementar: a política de unidade , a política de determinação e a política de justiça.”