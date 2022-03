Batalha do Leão, após suspensão, Generali demite Luciano Serena com efeito imediato

Trieste. O Conselho dos Generali decidiu “encerrar a relação de trabalho com Luciano Cirinà com efeito imediato”. Isto é afirmado em uma nota de Lyon descrevendo como Serena foi suspensa do cargo de Diretor Regional na Áustria e Europa Central e Oriental em 23 de março passado. Leon havia confiado a Giovanni Liverani, CEO da Generali Deutschland, os cargos interinos do candidato administrativo a CEO na lista do Grupo Caltagirone para o novo Conselho de Administração.

A decisão de hoje – conforme explicado – “é motivada por incumprimento de obrigações de fidelidade e violação grave de outras obrigações decorrentes do contrato de trabalho”.

Serena ao apresentar o plano de menu Caltagirone, ao contrário do apresentado pelo CEO do Grupo Leon, Philippe Dennett, definiu sua posição na empresa: “Pedi licença sem vencimento e foi recusada devido à crise ucraniana e fui notificado esta semana de uma moratória que não é legalmente uma ação disciplinar”. E acrescentou: “Fiz 33 anos na Generali, e participei do plano por parte do meu especialista regional e não nego”.

Borda

Adotado Triestine, uma carreira passada em grande parte no exterior entre Viena e Praga, no governo do Generali na Europa Oriental, nos últimos dias foi incluído na lista de um fabricante romeno para competir com Philippe Dunnet pela maça-chefe do Generali.

Leia também

Em Trieste, Luciano Serena frequentou a Escola Secundária Dante Alighieri. Após o terceiro ano do ensino médio clássico e dois anos no País de Gales, ele voltou do exterior para Trieste, onde se formou em economia e comércio.

A nomeação do Generali há trinta anos tornou-se o início de uma carreira exemplar para a classe administrativa com DNA Generali que viajaria por todo o mundo. Cirina é imediatamente apreciada como uma pessoa gentil, prestativa e direta. Ele se muda para Viena com sua esposa Petra, nascida em Friuliana, onde passará nove anos gerenciando riscos corporativos na Áustria e na Comunidade Econômica Européia. Após um hiato na gestão central, voltou à capital austríaca como CEO da Generali Holding Vienna. De Viena a Praga, a Serena terá então a gestão de todas as principais operações dos últimos anos na Europa de Leste, culminando com a aquisição das atividades de seguros do grupo checo Ppf.

Lista de Caltagirone

A lista de Caltagirone, 13 candidatos, 6 mulheres, 7 homens e 11 independentes (todos exceto Cirina e Caltagirone) no esquema não é muito diferente da do conselho cessante em Lyon: 6 homens e 7 mulheres, 10 independentes e 3 não .

Leia também

Há um lote internacional, muitos nomes italianos em ambos, mas também muitos gestores a nível internacional. Mas, percorrendo os nomes, os possíveis links com os acionistas e quais podem ser as preferências potenciais são identificados no momento da votação na Assembleia do Leão em 29 de abril.