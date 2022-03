Ucrânia, o Ocidente que existe e a democracia que resiste

A invasão russa da Ucrânia está entrando em um segundo estágio. O ponto de virada militar é a prisão de soldados de Moscou que estão sujeitos a um contra-ataque ucraniano. Tudo o que resta é recorrer a bombardeios e mísseis, e isso é ainda pior para os civis. Mariupol documento. A virada política foi a visita de Joe Biden à Europa, que colocou as cartas na mesa. Ele repetiu o que os Estados Unidos e a Europa não queriam: travar uma guerra ativa contra Moscou. Concentrou-se no enorme escopo estratégico do apoio ocidental a Kiev. na guerra Presidente russo Vladimir PutinA Ucrânia joga pelo futuro como um país independente e soberano. Europa, especialmente Europa Central e Oriental, segurança. credibilidade ocidental.

Putin trouxe para as planícies do rio Dnieper e as costas do mar de Azov o confronto inerente ao cenário geopolítico do final do século XXI: entre democracias e regimes autoritários. O confronto vem acontecendo há algum tempo com características ideológicas e econômicas complementares. O teste foi a relevante capacidade de gerenciar a relação entre o Estado e os cidadãos em um mundo globalizado. O capitalismo de Estado na China apresenta resultados impressionantes no bem-estar da população (800 milhões acima da linha da pobreza e desnutrição), no progresso industrial e tecnológico. O modelo autoritário voou nas asas dos sucessos de Pequim – por exemplo, ao conter radicalmente os efeitos da epidemia, ainda que nascido em Wuhan – juntou-se a autocratas menores e governantes locais de cores diferentes. As vozes dos Autocratas do Mundo Uno variaram de Budapeste a Brasília, até os degraus do Capitólio dos Estados Unidos.

Faltava a dimensão da guerra. Putin cuidou dele em 24 de fevereiro passado. Sem ser provocada de forma alguma, a Rússia autocrática invadiu a Ucrânia democrática. Ele trouxe o desafio a um nível onde necessariamente há vencedores e perdedores e os cálculos são feitos rapidamente. Em termos de ideias, economia, tecnologia e consenso social, o confronto é certamente cruel e desenfreado, mas pode ser administrado por meios pacíficos: o melhor sistema pode vencer, há uma série de variáveis ​​e o tempo será o juiz. Em vez disso, o presidente russo levantou o teste de força entre o autoritarismo e a democracia. Um equilíbrio quente deve ser buscado, após um mês de guerra, nos lados militar e político.

A Rússia anuncia o reforço de suas operações no leste logo após o ataque com mísseis no oeste. Estes são sinais mistos. Apesar das pesadas perdas em Moscou, ainda era desconhecido para a guerra. Talvez Putin queira tirar a vitória de um desastre militar, econômico e político. Talvez ele pretenda anexar todo o Donbass, tendo quase conseguido soldar a Crimeia com as terras já controladas pelos separatistas. Muito menos do que o Kremlin declarou vitorioso em 23 de fevereiro passado – desnazificação, reunificação dos dois povos irmãos, eufemismos para preparar Longa Manos Moscou em Kiev – mas ainda é um grande sacrifício para Volodymyr Zelensky. Não é à toa que o presidente ucraniano está pedindo urgentemente armas, mesmo as “ofensivas”, para recuperar o terreno perdido. No entanto, no lado ocidental, continua sendo necessário não ir além dos limites exatos que nos impomos para não entrar em guerra com a Rússia.

As três reuniões de Bruxelas – NATO, Grupo dos Sete e Conselho Europeu – foram, de facto, uma de três cimeiras empresariais: uma cume do Oeste. Foi realizado em caso de emergência, e tratava-se de parar Putin e apoiar a Ucrânia. Isso não é – e deve ficar claro – como se livrar de Putin. A subsequente retórica excessiva do presidente dos EUA não deve ser confundida com Política que não inclui mudança do sistema. Na agenda havia muito mais do que apenas a Ucrânia: um testemunho da vida e do bem-estar do Ocidente e do modelo democrático. A Rússia ameaça a paz europeia. o destino do sistema internacional. A manutenção da democracia é também uma importante mensagem de equilíbrio nas relações com a China.

O Ocidente não tinha um tratado fundador ou procedimentos de adesão, mas os valores internacionais que defende – a liberdade e a independência dos Estados e uma ordem internacional baseada na lei e não na força. Invadir a Ucrânia os expõe a ataques, então é um ataque ao Ocidente. Aqueles que se surpreenderam, em Moscou como em Pequim, pela consistência da resposta, não entenderam o ponto principal: o Ocidente existe e a democracia resiste. Os países democráticos diferem, de Portugal ao Japão, e podem ser divididos em muitas coisas justamente por serem livres. Mas não na cola básica da democracia. Defendem a Ucrânia para se defenderem e, em primeiro lugar, a Europa, como o Primeiro-Ministro afirmou claramente perante o Parlamento italiano.