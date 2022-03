O que acontece? Aqui está a resposta

Juntamente com o Banca Intesa San Paolo e MPS (Monte dei Paschi di Siena), o grupo Unicredit É um dos mais importantes do nosso país, mas é também um dos mais “problemáticos” porque tem passado por vários tipos de problemas ao longo das últimas décadas.

Mas qual é a situação atual do Unicredit, que se tornou o segundo banco em termos de influência e prevalência em nosso país?

desenvolvimento e expansão

O grupo Unicredit nasceu oficialmente em 1998 com o nome Italiano UniCrédito da fusão crédito italiano E a Unicredit. reputação Grupo Bancário Internacional Nasceu quase imediatamente, a partir do início dos anos 2000: começou a cooperar com governos europeus como os governos alemão e polonês para uma presença maior do que nunca, então com o objetivo de expandir em nosso país em 2007, Capitalia foi formalmente incorporada .

Em 2008, no rescaldo da problemática crise económica global, a Unicredit conseguiu manter-se “independente” da ajuda directa do governo (ao contrário do que aconteceu com mb por exemplo).

“Unicredit arrisca falência”: o que está acontecendo? Aqui está a resposta

Dentro de uma década a Unicredit teve que recorrer a várias capitais para “ficar igual” e após a renúncia de Alessandro Profumo, CEO e ex-presidente da Monte dei Paschi di Sienao grupo foi reorganizado e algumas propriedades foram removidas ou removidas, como Fineco e Mediobanca.

O Unicredit está “em lucro” há vários anos, mesmo que a situação atual, que também inclui outros grandes grupos bancários, também levante dúvidas sobre a estabilidade do Unicredit. A hipótese de falha aparece, pelo menos em curto – médio período evitado.

Nos últimos dias, o Grupo Unicredit anunciou uma fusão bem-sucedida ao integrar o Cordusio SIM no UniCredit, enquanto o grupo, por outro lado, está reduzindo gradualmente o número de agências, tanto próprias quanto pertencentes a grupos bancários controlados pela própria Unicredit .