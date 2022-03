Aise.it – ​​a agência internacional de notícias estrangeiras

pádua ais A aquisição por uma empresa estrangeira realmente afeta o desempenho da empresa adquirida? As empresas na Itália estão frequentemente sujeitas a fusões e aquisições transfronteiriças, ou seja, aquisições por empresas estrangeiras.

A questão das aquisições por empresas estrangeiras suscita o debate económico nacional e costuma ver duas perspetivas alinhadas: por um lado, os que consideram estes processos empobrecedores do tecido económico e, por outro, os que acreditam que estes processos são uma oportunidade para garantir o crescimento e a continuidade dos negócios.

Ainda que a experiência justifique a primeira perspectiva em muitos casos, seja pelo downsizing da empresa ou seu fechamento após a aquisição, também é verdade que existem muitos processos em que a combinação dos recursos da empresa italiana e os recursos da estrangeira país comprador é um impulso para o crescimento, inclusive internacionalmente, cujos efeitos são tangíveis tanto para a própria empresa quanto para o tecido empresarial ao seu redor.

Pesquisa intitulada “Cross-border M&A: The Impact of Cultural Friction and CEO Change on the Performance of Adquired Firms”, conduzida por Diego Campagnolo, Professor de Organização e Estratégias Empresariais do Departamento de Economia e Ciências Empresariais “M. Fanno” da Universidade de Pádua e Giampiero Vincenti da Porsche Consulting em Milão, publicado na revista “Journal of International Management”, analisa as consequências das fusões e aquisições transfronteiriças e as implicações associadas à mudança do CEO.

O estudo partiu de uma amostra original de 100 empresas italianas, nas quais uma empresa estrangeira recebeu a maior parte de seu capital nos anos de 2011-2013.

Todos os outros fatores sendo iguais, a hipótese é que quanto mais diferenças culturais são destacadas, maior o risco de menor desempenho pós-aquisição devido à falta de conhecimento institucional e cultural do comprador do país pretendido.

Referindo-se ao nível de integração entre a empresa adquirente e a empresa adquirente, o estudo mostra que, se a mudança do diretor-geral é um sinal de maior integração, por um lado, a mudança na lógica organizacional e cultural arrisca, por outro, enfrentar resistência à mudança e registrando desempenho inferior após a aquisição.

“Ao contrário do que a teoria e a experiência sugerem – explica Diego Campagnolo – a aquisição por uma empresa estrangeira não afeta negativamente o desempenho que a empresa adquirida teria alcançado se não fosse pela aquisição. um efeito positivo na sua rentabilidade, mas não no crescimento. Ao contrário do que se poderia imaginar, esse resultado se confirma quando o risco de atritos culturais e, portanto, de resistência à mudança é maior.

A aquisição por empresas não pertencentes ao bloco euro-latino (Bélgica, França, Israel, Portugal, Espanha, Suíça francesa) tem efeitos positivos na rentabilidade: com maiores diferenças culturais, a empresa adquirente apresenta um desempenho superior, provavelmente devido a estes tipos de Compradores estão mais conscientes da possibilidade de atritos culturais. Por outro lado, se o comprador faz parte do mesmo grupo, ele pode considerar o processo de integração “simples” e subestimar sua complexidade (excesso de confiança).

Por fim, as aquisições em que houve mudança de CEO mostram um impacto positivo na lucratividade diferente daquelas em que o CEO anterior foi confirmado: o novo CEO está em condições de ter menos conexões com a empresa. Gestão anterior e outras são “livres” para adotar mudanças na gestão da empresa adquirida. Isso, novamente, se aplica à lucratividade e não ao crescimento.

“Deve-se levar em conta – como conclui Campagnolo – que a análise se concentra apenas nos três anos após a aquisição e se limita às empresas adquiridas que ainda estão ativas. O julgamento dessas operações não pode ser inteiramente positivo: o fato de haver nenhum efeito sobre o crescimento que essas empresas teriam de qualquer forma certamente não é um bom sinal porque enquanto o crescimento poderia ter criado maior bem-estar para o entorno também, o aumento das margens é certamente a favor da nova propriedade e seus efeitos serão depende se decide investir os maiores lucros e como isso”. (levante)