Altas finanças fizeram previsões erradas

Marcelo Menena, diretor do monopólio alfandegário e fiscal, o governo baixou as taxas de produção Gás E a diesel. O custo da bomba caiu, mas está aumentando. O que acontece?

“As medidas tomadas pelo governo tiveram um efeito imediato na redução dos preços. Mas não há dúvidas de que os valores estão agora dando sinais de recuperação. Mas talvez haja um aspecto que deva ser cuidadosamente monitorado.”

O que você está esperando?

Acrescentou que “a medida do governo não fez distinção entre depósitos fiscais e depósitos comerciais de gasolina e gasóleo, incluindo distribuidores rodoviários”.

e qual é a diferença?

Quem tem armazém comercial, como posto de gasolina, já pagou imposto de produção. Isso difere para os entrepostos fiscais, que geralmente pertencem aos maiores grupos do mercado e pagam imposto de consumo apenas quando o combustível é “extraído” do armazém. Para quem tem entreposto comercial, a redução do IPI equivale a uma redução do valor da gasolina e do gasóleo em stock. Isso significa que ele é obrigado a vendê-lo a um preço mais baixo, reduzindo seus lucros ou perdendo”.

Essas distribuidoras não podem repassar as reduções nas taxas de produção para os consumidores?

“O difícil. Se as grandes redes reduzirem o preço em 30 centavos, correm o risco de não encontrar ninguém comprando gasolina. Também baixaram seus preços porque foram obrigadas a fazê-lo”.

Então onde está o problema?

“É só que mais cedo ou mais tarde alguém pode tentar recuperar o que perdeu.”

E como ele vai fazer isso?

“A maneira mais simples é conseguir gasolina e diesel a preços reduzidos, talvez fretando caminhões-tanque e armazéns. Portanto, armazenando o combustível e revendendo-o após o decurso de quarenta dias da redução das taxas de produção estipulada no decreto do governo.”

especulação?

“O perigo está aí.”

Como evitar esse acúmulo de recursos?

“Nós, como agência, temos uma vigilância sistemática e faremos tudo o que pudermos para evitar esses comportamentos. O decreto também acrescentou a supervisão da Guarda Financeira como dissuasor.”

é suficiente?

Existem 25.000 distribuidores na Itália. Não é fácil controlar todos eles. Acho que, mesmo no futuro, pequenas melhorias nas regras podem ser feitas.”

Que tipo de melhorias?

“Por exemplo, forneça uma conta analítica do combustível que o estado desvalorizou para permitir que as distribuidoras recuperem perdas relacionadas apenas a essas quantidades”.

A agência citou o ministro dos Transportes, Roberto Cingolani, em seu briefing à Câmara. Você está dizendo que seus dados mostram especulações sobre o preço do gás?

“Registramos o preço nos dados alfandegários de importação. O gás é certamente inferior ao dos contratos futuros negociados na bolsa holandesa, o mercado de referência.”



Quanto menos?

“O preço máximo de importação que descobrimos é de 60 centavos por metro cúbico de gás. Na bolsa de valores está sendo negociado a 1,6 euros. É válido não apenas para a Itália, mas para todos aqueles que importam da Rússia. É adequado não apenas para gás, mas também para outros produtos exportados de Moscou, como níquel ».

Níquel?

“Sim. Até Londres teve que cancelar contratos e fechar negociações pelo valor extremamente alto que alcançaram. Nunca na história.”

Porque há uma diferença entre os preços do gás de importação e o preço dos contratos futuros. Devo perguntar ao economista?

“Vamos encarar. No final de 2021 os grandes operadores financeiros fizeram apostas baixistas no preço da energia. As previsões estavam erradas, porque veio a seguir guerra Os movimentos de Putin para manter o preço alto. Eles tiveram que correr para cobrir o mercado. Então eles aumentaram os preços. Os fundos de hedge e a captação de recursos fizeram o resto. Agora o difícil é cortar esses mecanismos e evitar que cheguem aos bolsos dos cidadãos e às contas das empresas.”