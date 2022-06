Os salários italianos estão entre os mais baixos da Europa e a diferença entre o norte e o sul é pequena

De acordo com o último estudo sobre precificação de empregos, os salários italianos ocupam o 11º lugar entre 17 na zona do euro e o 25º entre os países da OCDE, com uma diferença de milhares de euros sobre o RAL entre o Norte e o Sul.

Entre os últimos da Europa. Os salários italianos não apenas estão parados e caíram nos últimos 30 anos, mas também estão entre os mais baixos do Velho Continente. De acordo com o último relatório semestral do Job Price Monitor Os salários em nosso país são, na verdade, 11º dos 17º na zona do euro e 25 de 36 entre os países da OCDE. O salário médio, com paridade de poder aquisitivo entre todos os países do mundo, situa-se pouco acima do limiar dos 35 mil euros. No entanto, a média da OCDE é superior a 46 mil euros, com uma diferença muito grande. Por esta razão, as autoridades europeias também pedem à Itália uma intervenção especial.

Então, dado seu salário anual real, a média nacional para 2021 é de € 29.301. O nível de executivos é de 101.649 euros, 54.519 euros para gerentes intermediários, operários 30.836 euros e operários 24.787 euros. Os serviços financeiros são o setor mais bem pago com maior taxa de crescimento entre 2015 e 2021. A região com maiores salários é a Lombardia (Ral 31.553 euros), seguida por Trentino Alto Adige (31.001 euros) e Liguria (30.223 euros). Nos últimos lugares, Calábria (25.438 euros) e Basilicata (24.956 euros).

Pior do que nós, em termos de salários médios, são apenas países como Grécia, Portugal, Polônia e Hungria, onde o custo de trabalho, assim como de vida, é significativamente menor. Entre os países da UE, então, Itália é o único país onde os salários caíram entre 1990 e 2020, 2,9% para ser exato. À medida que a inflação continua subindo (em maio atingiu 6,8% a/a), os italianos estão perdendo cada vez mais poder de compra. Mas a erosão da riqueza real de nossos trabalhadores não foi um fenômeno no ano passado. De facto, entre 2015 e 2021, os preços subiram 4,7%, devido a uma dinâmica não exclusivamente dependente da Covid.

READ Ray, Ministério da Economia, propõe dinheiro e Fuortes no conselho de administração Lagarde diz que os salários italianos devem ser aumentados (mas ao mesmo tempo aumentará as taxas de juros)

Por outro lado, o coronavírus afetou os salários de diferentes tipos de trabalho na Itália de uma maneira completamente diferente. Entre 2020 e 2021, os salários subiram nos setores de mídia, comunicações, tecnologia da informação, construção e agricultura, enquanto caíram em moda, turismo, seguros e surpreendentemente em produtos farmacêuticos e biotecnologia. Em um ano, a disparidade salarial entre homens e mulheres aumentou de 12,8% para 13,9%.

Em comparação com os estados membros da UE, a Itália é o país com a menor porcentagem de salários baixos (3,7%), mas ao mesmo tempo também com a menor porcentagem de altos salários (19%). Há também uma diferença muito importante de renda entre o Norte e o Sul. Ral diferença cerca de 3800 euros. Entre norte e centro, a diferença não chega aos mil euros. O Norte ganha mais 3,3% do que a média nacional, e no Sul e ilhas 9,7% menos. Portanto, os impostos comerciais são muito altos. De fato, a Itália ocupa o sexto lugar na Europa em peso da carga tributária média (46%).