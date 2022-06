As bolsas da UE se agarram a Wall Street e esperam o Fed, Milão fecha em +0,4%. Espalhe em 202 pips

Ouça a versão em áudio do artigo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – Cancelamento Wall Street, que se recuperou após um longo fim de semana na tentativa de recuperar parte dos US$ 2 trilhões que os mercados de ações dos EUA queimaram na semana passada, impulsionou os mercados de ações europeus. lá trocas continentais Assim, conseguiram consolidar as posições que obtiveram ontem graças às garantias da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, sobre a eficácia do escudo antiproliferação. A atenção dos investidores agora está se voltando para o exterior, com o depoimento bimestral do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, previsto para amanhã no Senado dos EUA, por meio do qual o mercado espera obter mais informações sobre os futuros movimentos do banco central para conter a “inflação”. Na praça Avari FTSE MIB Terminou o dia com alta de 0,39%. Entre as ações de Milão com maior capitalização, Leonardo – Finmeccanica Após o anúncio da fusão com a subsidiária norte-americana da Rada Electronic Industries, a Drs, fornecedora de radares militares táticos avançados definidos por software, já listados na Nasdaq e Tel Aviv. Os bancos também tiveram bom desempenho, liderados por Banco Bpmbem como grandes industriais como Stilants E a Stmicroelectronics (+2,57%). Fazer backup em vez disso minhas gravações, que caiu após uma série de sessões positivas. Os utilitários estão em vermelho.

Rip Leonardo graças à fusão da Rada com a Drs

Quanto a Leonardo, as compras começaram desde o início assim que surgiram notícias da subsidiária norte-americana Os dois médicos e a Rada Electronics Industries assinaram um acordo vinculativo para a fusão Por Rada em Leonardo D. Um movimento que os analistas consideram “estratégico”. A Rada é fornecedora de radares militares táticos avançados definidos por software, já listados na Nasdaq e em Tel Aviv, e após a conclusão do negócio, previsto para o final do ano, os Drs também serão incluídos em ambas as listas. Em detalhe, a Drs adquirirá 100% do capital social da Rada em troca da atribuição aos atuais acionistas da Rada de aproximadamente 19,5% da Leonardo Drs que a Leonardo, através de sua subsidiária norte-americana Leonardo Holdings, continuará a deter nos anos 80. , 5 por cento.

Em Milão, os banqueiros continuam a subir, as vendas de serviços públicos

Os banqueiros ainda estão imersos Banco BpmE a Unicredit E a Intesa São Paulo, estão entre os títulos que estão levantando a cabeça graças à hipótese do Banco Central Europeu contra a disseminação do escudo. As compras dos investidores concentram-se em Grupo IVECO que anunciou sua intenção de retornar à produção de ônibus na Itália (solicitando acesso aos “contratos de desenvolvimento” da Miz como parte das oportunidades oferecidas pelo Plano Nacional de Recuperação e Resiliência). No setor automotivo, boa Stilants E a CNH Industrial. ENTRE A VENDA TLC Telecom Itália lutando com Avaliação da rede pelos parceiros franceses da Vivendi Em 31 bilhões de euros, o que os analistas parecem ser “legais”, pois pode ser um obstáculo para uma fusão com a OpenViber. Na parte inferior está a lista de utilitários com a extensão ternaE a A2a E a italgas.

Spread estável em 202 pips, retorno em 3,8%

o Spread entre BTp e Bund A sessão terminou em níveis inalterados no final do dia preliminar para as obrigações em euros, que registaram movimentos limitados. O yield spread entre o benchmark BTp de dez anos e o mesmo vencimento alemão fixou-se em 202 pips no final do dia, inalterado em relação à sessão anterior. Por outro lado, o rO fim de dez anos BTp O recorde ficou em último lugar em 3,80% ante 3,77% no fechamento na véspera do dia.

Euro quebra $ 1,05, iene atinge menor desde 1998

Na frente cambial, o euro está se consolidando acima de US$ 1,05 e sendo negociado em 1,0558 (de 1,0531 no fechamento de ontem). O iene estava fraco, caindo para 143,81 por euro (de 142,15) e 136,19 por dólar (de 135,02) depois de atingir uma nova baixa de 24 anos de 136,34. A corrida pelo gás continua devido aos cortes nas exportações da Rússia, com preços chegando a € 125,5 por megawatt-hora (+4%). Finalmente, o preço do petróleo se recuperou com os futuros do WTI para agosto em US$ 110,14 (+1,22%) e o petróleo Brent em US$ 115,41 (+12%).