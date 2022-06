Moda na Europa: uma aliança formada entre 25 associações de 17 países

os pontos principais 25 instituições que representam a indústria da moda em 17 países europeus assinaram uma aliança

O objetivo é promover um sistema de moda europeu cada vez mais verde e inovador

A próxima reunião da European Fashion Alliance será realizada em outubro na Espanha

Se “fazer ordem” foi o leitmotiv que caracterizou a atividade das associações e instituições italianas de moda nos últimos dez anos, tentando promover a excelência do Made in Italy da melhor maneira possível (e da maneira mais eficaz) no mundo, ao um tempo – nunca antes – expondo os efeitos das cadeias de abastecimento locais globais desconhecidas comprometidas, a ideia de criar um sistema espalhado por toda a Europa.

Com o Acordo de Frankfurt, que agora é oficial, 25 empresas europeias da indústria da moda estão ativas em 17 países (Itália, França, Alemanha, Espanha, Portugal, Áustria, Bulgária, Irlanda, Bélgica, Lituânia, Dinamarca, Holanda, Noruega, Suécia, Eslováquia , Estônia , Islândia) European Fashion Alliance. Esta é a primeira aliança transnacional formada por Conselhos e Instituições Europeias de Moda. O objetivo é defender e acelerar a transição da moda europeia para um futuro mais sustentável, inovador e inclusivo, mas também ter uma representação coletiva – e, portanto, mais forte – no intercâmbio com vários intervenientes nas esferas económica, política e social. domínios.

Carlo Capasa, presidente da Câmara Nacional Italiana de Moda, disse: “Hoje, mais do que nunca, é importante que o sistema de moda demonstre coerência na afirmação de valores europeus comuns, priorizando a sustentabilidade, responsabilidade social, criatividade, alta qualidade e durabilidade do produto. . valores fundamentais, que estão há anos na estratégia da Inverting Cnmi por meio de iniciativas e projetos para incentivar mudanças na indústria da moda que devem responder ativamente aos problemas contemporâneos. Estamos muito satisfeitos em unir forças para buscar esses valores juntos.”

Isso é repetido por Pascal Morand, presidente da Confederação de Alta Costura e Moda: “A moda está na encruzilhada entre economia e cultura, entre a mais nobre expertise dos artesãos e a mais avançada tecnologia, entre estética e funcionalidade, inclusão e diversidade. Criatividade é o seu fôlego e a sua sustentabilidade é o seu horizonte sem precedentes. Neste momento é importante partilhar estes valores e torná-los concretos a nível europeu.”

A primeira reunião entre 25 instituições realizou-se em março, com o apoio da Messe Frankfurt, líder mundial na organização de feiras têxteis, enquanto a próxima cimeira terá lugar durante a Gran Canaria Swimming Week na Moda Cálida de 18 a 21 de outubro. 2022.