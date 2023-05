Quem pode comprar e que casas têm bónus e descontos que permitem poupar até 70%? Parece que comprar casa se tornou uma tarefa difícil, pelas taxas que se tornaram muito altas mas também pelos preços das casas ainda relativamente altos. No entanto, existem possibilidades que permitem comprar uma casa economizando dinheiro. Vamos ver o que são e para quem são válidos.

Quais são as recompensas que permitem comprar casa e poupar até 70%?

Entre os primeiros bônus domésticos disponíveis que permitem que você faça isso Compre uma casa e economize até 70% e a recompensa sísmica: o sismabonus pode ser encomendado para intervenções em áreas afetadas por eventos sísmicos e para obras de reabilitação antissísmica em partes de edifícios ou unidades imobiliárias individuais, bem como para a compra de edifícios antissísmicos e oferece descontos de 50% a 85% dependendo do tipo de intervenção realizada em casas individuais ou edifícios residenciais.

Sismabonus oferece a possibilidade de desconto até 85% do preço de venda da casa até € 96.000, mas apenas se houver condições específicas, por exemplo, a casa que você compra deve estar em um município com risco de terremoto, a obra deve ter sido iniciada após 1 de janeiro de 2017 e as autorizações para iniciar as obras devem ter chegado após Aquela data.





Especificamos que para beneficiar do sismabonus para poupar na compra de uma casa, o prédio deve ser demolido e reconstruído e a obra deve ser feita pela mesma empresa que vende a casa posteriormente.

Você pode aproveitar o sismabonus para economizar até 70% na compra de casa apenas se decidir Comprar uma casa localizada em um município com risco de terremotos 1, 2 e 3 Que tem que realizar o trabalho para obter uma ou duas classes anti-sísmicas a mais do que era anteriormente, e se for obtida uma classe anti-sísmica, a dedução fiscal é de 75% para chegar a 85% se forem obtidas duas classes anti-sísmicas .





O desconto na compra de casa com desconto é aplicado ao valor de venda da casa. O sismabonus para poupar na compra de casa está disponível apenas para pessoas singulares, condomínios, instituições de habitação social autónomas, cooperativas de habitação em regime de partilha e, finalmente, para clubes e associações desportivas amadoras.

Concessões de IVA na compra de casa com poupança

Outras facilidades disponíveis que permitem comprar casa poupando são Novo Bônus Verde 2023: Este é um privilégio reconhecido apenas por quem decide comprar casa nova, desde que seja de categoria energética elevada.

O Bónus Verde permite, de facto, comprar casa poupando, poupando casa Desconto de IVA de 50% para quem comprar casa nova mas apenas se a casa a adquirir for de classe energética A e B. O crédito de IVA na compra de casa nova só é válido para compras de casa nova até 31 de dezembro de 2023.

Quem pode comprar uma casa por 1 euro e porquê

Outra forma que permite comprar casa com poupança, e até mais de 70%, é Você só paga 1 euro pela casa. Este é um custo nominal A que se somam os custos de reestruturação e os custos notariais e de registo.

Obviamente, é uma possibilidade válida não comprar todas as casas, mas apenas e exclusivamente àquelas de algum município específico que se pretenda ‘salvar’ do abandono e da degradação.

Em geral, essas casas são inabitáveis ​​e inutilizáveis ​​e precisam de reforma (e em muitos casos completamente), mas mantêm uma estrutura sólida. Para comprar uma casa por 1 euro, os compradores interessados ​​devem contactar diretamente a autarquia que implementa esta iniciativa e preencher os formulários através dos quais o comprador manifesta interesse e se compromete a adquirir e renovar a casa.