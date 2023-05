Direcionar fundos de reserva de água para áreas afetadas por intempéries

(AGENPARL) – Terça-feira, 30 de maio de 2023 Agrifish. Lollobrigida: direcionar fundos de reserva agrícola para áreas afetadas pelo mau tempo

Diretiva Européia sobre Embalagens, Seca e Crise Climática no Sul da Europa. Estes são os principais pontos da agenda do Conselho da Agricultura e Pescas, hoje reunido em Bruxelas.

O ministro da Agricultura, Soberania Alimentar e Florestas, Francesco Lollobrigida, enfatizou que a redução de resíduos de embalagens é um objetivo comum, mas também deve ser assegurada flexibilidade em relação aos esforços de países como a Itália, que há anos estão firmemente comprometidos com a circularização. Setor da economia, com um modelo de gestão de resíduos de embalagens de excelência a nível europeu. “Parece totalmente incoerente – disse o Ministro Lollobrigida durante seu discurso durante o debate no Conselho da União Européia – que a Comissão tenha aceitado mais investimentos em reciclagem e que ao mesmo tempo hoje queira impor uma mudança repentina de rumo, a favor da reutilização”, considerando também o PNRR que prevê investimentos de 2,1 mil milhões de euros para melhorar ainda mais a capacidade de gestão do sistema de recolha e reciclagem, modernizar as centrais existentes e desenvolver novas.

De seguida, Itália, Portugal, França e Espanha chamaram a atenção da autarquia para as más condições climatéricas dos últimos meses que têm levado a situações particularmente perigosas em diferentes regiões, seja por falta de precipitação ou pela ocorrência de vagas de calor ou fortes inundações. .

O Ministro Lollobrigida sublinhou que “na minha opinião, os fundos da reserva agrícola devem ser direccionados para sectores e territórios danificados pela produção e estruturas, e que não terão esperanças de recuperação a curto prazo”, referindo-se especialmente aos pomares, vinhas e fazendas nas regiões italianas afetadas pelas enchentes.

“Para além destas medidas de emergência, é necessário intervir também noutras medidas a implementar, garantindo uma aplicação mais flexível dos regulamentos, sobretudo das regras relativas aos pagamentos diretos para o desenvolvimento rural, intervenções setoriais e excepções adequadas para adaptar as intervenções previstos e a reacção do sector mais afectado”, prosseguiu. Ministro, realçando a necessidade de incluir uma intervenção específica no âmbito do desenvolvimento rural e permitir o desembolso de ajudas adequadas para fazer face a situações de emergência.