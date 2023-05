Aguardando a plataforma Enel X e o desbloqueio do Poste, extensão em breve?

Mais de três meses após a entrada em vigor Decreto para parar as transferênciasEU Créditos baixos são um bônus premium Continua sendo uma questão a ser resolvida.

A partir dos dados fornecidos por O Ministério da Economia e Finanças Durante uma sessão de 23 de maio na sala, apurou-se que o valor do crédito malparado ascende a cerca de 30 bilhões de euros.

Pelos dados apresentados em março pelo diretor da Receita Federal, Ernesto Maria Ruffini, revela-se valioso Referências de crédito E descontos em contas eu cheguei 61,9 bilhões de euros.

Os dados mais recentes apresentados na sessão, relativos ao mês de abril de 2023, registam que as transferências para as quais foram informados o cessionário e o aceite atingiram quase 31,4 bilhões de euros.

O resto está esperando por um destino. O número é bem considerado, segundo Stefano Betti, vice-presidente da ANCE, que falou hoje durante a 8ª audiência da Comissão de Meio Ambiente da Câmara.

Na ocasião, foi feito um pedido Extensão de prazos final do corrente ano.

Mega bônus e empréstimos malparados: 30 bilhões de euros permanecem congelados em pátios fiscais

Para conter o crescimento do uso de superbônus e transferências de crédito, ele estabeleceu o Decreto 11/2023 de 16 de fevereiro a proibiçãoPara grandes canteiros de obras e outros subsídios à construção, usar cessão de crédito Baseado em desconto na fatura.

A proibição não se aplica a Intervenções com CILA ou CILAS Datado antes de 17 de fevereiro. Em seguida, várias medidas corretivas foram aprovadas com a lei de transformação do Decreto Legislativo 11/2023, publicado no Diário Oficial em 11 de abril.

Pouco menos de dois meses após o anúncio oficial das medidas, aindaprocesso parlamentarEmitir problema de creditos.

até aprox 30 bilhões de euros Valor dos valores novamente “congeladas” Nos contribuintes dos contribuintes corporativos.

O número, que pode ser maior se consideradas as operações de maio, pode ser obtido a partir de informações prestadas pelo Diretor da Receita Federal, Ernesto Maria Ruffini, e daquelas disponibilizadas durante a audiência de 23 de maio do ano passado, da Delegacia do Tesouro, Finanças e Contabilidade Geral do Estado em Comissão de Orçamento da Câmara.

Atualizado em março Diretor da Receita Federal Divulgação do valor das alocações de crédito e descontos de faturas alcançados i 61,9 bilhões de euros.

no ultimo o teste Acontece que em abril as transferências com notificação do cessionário e aceitação atingiram um valor aproximado 31,4 bilhões de euros.

De acordo com os valores ainda “interrompido” Nos contribuintes das pessoas colectivas até Cerca de 30 mil milhões de euros.

No valor envolvido, também devem ser levados em consideração os valores das pessoas que optaram forma de desconto. No entanto, a maior fatia é, sem dúvida, a fatia de créditos ainda à espera de um destino.

A esse respeito, o vice-presidente da ANCE, Stefano Betti, que falou hoje, 31 de maio, durante a audiência na 8ª Comissão de Meio Ambiente da Câmara, explicou:

“Dizer que hoje existem 30 bilhões provavelmente é verdade, mas é provável que haja mais se não forem encontradas soluções.”

Diante do impasse na situação do crédito, Stefano pediu a Petit Prazos de bônus estendidos Fixado no final do ano corrente:

“O sistema já desacelerou, então a segunda necessidade que imediatamente se torna urgente é a necessidade de rolagem, porque até 31/12/2023 as empresas planejam fechar 110 negócios, mas não têm o caixa que não podem mais terminar.”

A ação deve afetar apenas obras já iniciadas:

“Não estamos falando de novos canteiros de obras, mas de canteiros de obras existentes que desaceleraram ou interromperam a produção, então eles precisam manter essas datas”.

Eles não se excluem novas intervenções Para encontrar uma solução para o problema que ainda está esperando por uma solução.

Superbônus e empréstimos inadimplentes: a plataforma Enel X e a reabertura da Poste Italiane aguardam

Durante o processo parlamentar de conversão do Decreto 11/2023, a premissa da adoção da proposta da ABI-ANCE, para permitir que os bancos usem Compensação externa com F24 Créditos de bônus premium com parte da dívida dos correntistas.

Como medida alternativa, para resolver um problema problema de creditosFoi escolhida uma via alternativa de intervenção regulatória.

Por isso, a ideia foi criar uma plataforma que combinasse oferta e demanda de crédito e assim permitir esse “livrar-se de” quantidades congeladas.

Um anúncio no final de março viu funcionando Enel X na sua implementação. Até o momento, nenhuma notícia foi revelada sobre o funcionamento do Nafas, e os prazos para conclusão de obras em condomínios e residências unifamiliares estão cada vez mais próximos.

Para os titulares de crédito ainda presos na gaveta do imposto, a porta ainda nem foi aberta correio italianoque ainda não retomou as compras eAquisição de novas práticas.

Neste momento, o percurso rodoviário foi executado desconto em 10 anos: A disposição da Receita Federal em 18 de abril trouxe a medida que foi incluída primeiro na Portaria Quádrupla Ayoti e depois na Lei para colocar em vigor a Portaria Coletiva de Remessas.

Os contribuintes com despesas acumuladas que se enquadrem nos valores indicados neste caminho podem optar por este caminho Tabela de resumo.

Apoio à construção Parcelas de referência Período de contato de receita superbônus 2022 e além Até 31 de outubro de 2023 superbônus Ano de 2023 e além De 1º de novembro de 2022 a 31 de março de 2023 Bônus de terremoto Ano de 2023 e além Até 31 de março de 2023 Intervenções para remover barreiras arquitetônicas Ano de 2023 e além Até 31 de março de 2023 READ "A Europa das sanções tem a obrigação de ajudar os italianos a pagar suas contas de eletricidade e gás"

é esperado “desbloquear” Um método alternativo de dedução de créditos vencidos é o e sem destino.