O INPS poderia falir? Números de 2024 e perspectivas futuras

O INPS poderia falir? A questão torna-se mais clara à medida que os anos passam e os efeitos da curva demográfica dos países ocidentais, e a Itália não é exceção, continuam a impor os seus efeitos implacáveis.

Já hoje, o INPS não consegue com os seus próprios recursos (contribuições pagas ao longo dos anos pelos trabalhadores) cobrir o custo das pensões que paga: para 2024, o INPS espera O défice orçamental é de 9,2 mil milhões de eurosEste é um aumento significativo em comparação com as expectativas para 2023.

Na verdade, o pagamento de pensões custará ao Estado cerca de 10 mil milhões de euros, recursos que deverão ser obtidos através de impostos gerais ou através do recurso ao endividamento através da emissão de títulos de dívida.



Pode-se dizer, portanto, que o INPS já falhou na sua tarefa de arrecadar e avaliar as contribuições pagas para garantir uma pensão proporcional aos pagamentos reais de cada contribuinte, sendo, portanto, já, com efeito, um poder do Estado que distribui diversos tipos de renda à população inativa e consome recursos do Estado. Sem ele, o orçamento do INPS já teria sido insustentável e o Instituto já teria falido (ou, em qualquer caso, teria sido forçado a cortar significativamente as pensões).

Quantas pensões o INPS paga e quanto custam?

A partir de 1º de janeiro de 2023, o INPS administrou o assunto 17,7 milhões de pensões77,2% são de natureza previdenciária e 22,8% são de natureza previdenciária.

Em 2024, o INPS prevê gastos com pensões da Segurança Social em aprox. 310,8 mil milhões de eurosregistando um aumento de 5,19% face ao ano anterior, principalmente devido Reavaliação das pensões atuais.

Como mudará a demografia da Itália nos próximos anos?

A estrutura demográfica italiana enfrenta mudanças notáveis. De acordo com as previsões do Istat. A população residente na Itália está diminuindo: A partir de 1 de janeiro de 2022, quando a sua população era de 59 milhões, espera-se que diminua para 58,1 milhões em 2030 e depois para 54,4 milhões em 2050.

Esta tendência decrescente deverá continuar até 2080, altura em que a população deverá diminuir para 45,8 milhões.

Em 2050, espera-se que O percentual de indivíduos com 65 anos ou mais será de 34,5%. Da população total, em comparação com 23,8% registrados em 2022.

Rácio entre indivíduos em idade ativa (15-64 anos) e aqueles que não estão em idade ativa (0-14 e 65 anos e mais) Aumentará de cerca de três para dois em 2022 para cerca de um para um em 2050. Isto significa um envelhecimento perceptível da população, com o consequente impacto nas políticas de protecção social e, portanto, nos orçamentos do Instituto Nacional de Aposentações e Pensões que o sistema de pensões poderá efectivamente pagar.

A composição das famílias também está a evoluir: em 2042, apenas uma em cada quatro famílias será constituída por um casal com filhos, enquanto não mais de uma em cada cinco terá filhos. Além disso, espera-se que o número de pessoas que vivem sozinhas aumente de 8,4 milhões em 2022 para 9,8 milhões em 2042. Com crescimento significativo entre os idosos que vivem sozinhos. Este aspecto será também crucial no que diz respeito ao sistema de pensões, uma vez que todas estas pessoas idosas e solitárias não poderão contar com apoio, incluindo apoio económico, para os seus filhos.

Consideremos que neste sentido também é necessária ajuda prática (fazer compras, levar ao médico)É um apoio que as crianças costumam dar O que, para pessoas solteiras, exige despesas económicas.

Então, o INPS pode falhar?

Dado o que explicamos até agora, INPS só pode falhar por decisão política. Por outro lado, é evidente que os orçamentos das empresas (e os fundos de segurança social separados, na sua maior parte, não são excepção) irão deteriorar-se nos próximos anos, exigindo um aumento da despesa no orçamento do Estado.

Neste sentido, as contingências impostas pela política determinarão o limite máximo: cada governo encontra-se (e encontrará-se) perante uma escolha: ou continuar a pagar pensões e reavaliá-las, impondo encargos aos orçamentos públicos, ou iniciar reformas que conduzam à sua redução.

Consideramos que, mais uma vez, devido à dinâmica demográfica em curso, aliada à má atitude dos jovens em relação à ida às urnas, os actuais (ou futuros reformados) Na verdade, constituem a maioria da base eleitoral de todos os partidos que podem participar no governo. (E talvez todos).

Com base nestes pressupostos, os governos tendem a propor reformas hipócritas que têm pouco impacto nas pensões existentes (como vimos este ano, os custos aumentarão nominalmente à medida que os benefícios são ajustados à inflação), mas que têm um impacto significativo nas pensões futuras, com os trabalhadores de hoje. especialmente os jovens que Estão a pagar as taxas máximas históricas da Segurança Social e quase certamente receberão pensões muito baixas ou não receberão nenhuma pensão.Não está certamente em linha com as contribuições pagas se compararmos esta percentagem dos pensionistas de hoje e dos anos anteriores.

Por outro lado, é preciso dizer que as pensões são uma distribuição de rendimento que normalmente é gasto no ano em curso e, portanto, gera PIB: o efeito da redução dos benefícios seria, portanto, altamente recessivo, excluindo os efeitos sociais das decisões. deste tipo,

O problema é, portanto, complexo e não parece ter uma solução simples e linear.