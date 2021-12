Segunda-feira, 13 de dezembro de 2021 – 21h15

Auto and Motorwork concluem aquisição da Dabda pela Espanha

Empresa líder de software de varejo automotivo

Roma, 13 de dezembro. (Askanews) – MotorK Plc, o fornecedor líder de SaaS para o setor de varejo automotivo na região EMEA, anunciou hoje que concluiu a aquisição da Dapda SL, um fornecedor espanhol líder de ferramentas digitais para revendedores de automóveis.



Fundada em 2005, a Dapda fornece soluções e serviços inovadores para ajudar um grande grupo de revendedores de automóveis na Espanha a digitalizar suas operações e gerar e gerenciar leads. A aquisição da Dapda diversificará a base de clientes da MotorK e aumentará sua presença na Espanha, um importante mercado para a MotorK. A MotorK também planeja oferecer e implantar serviços da plataforma SaaS integrada para clientes Dapda em toda a Península Ibérica.





“Há muito que admiramos o Dapda e estamos entusiasmados por ele ter se juntado à família MotorK”, disse Marco Marlia, cofundador e CEO da MotorK. “A Dapda compartilha nosso compromisso com a digitalização da indústria automotiva e, juntos, forneceremos uma oferta aprimorada que fornece ferramentas digitais de classe mundial para a indústria automotiva em rápida evolução. Vemos um potencial de crescimento significativo no mercado espanhol e trabalharemos em estreita colaboração com nossos novos parceiros para aproveitar novas oportunidades no país e atender às necessidades crescentes de nossos fornecedores e clientes OEM (“OEM”) em toda a região. EMEA “. A MotorK anunciou anteriormente, em 8 de outubro de 2021, que o grupo havia celebrado acordos definitivos separados para adquirir três empresas em crescimento: Fidcar, Dapda e FranceProNet. A contraprestação total oferecida pelos ativos é de até € 13,8 milhões em dinheiro e ações, sujeito a certas condições de desempenho. A conclusão da aquisição da Fidcar foi anunciada em 3 de dezembro de 2021, e a aquisição da FranceProNet deverá ser concluída até o final de 2021 ou início de 2022.MotorK é um programa líder como provedor de serviços para o setor de varejo automotivo na região EMEA, com mais de 300 funcionários e oito escritórios em sete países (Itália, Espanha, França, Alemanha, Portugal, Reino Unido e Israel). A MotorK permite que fabricantes de automóveis e revendedores aprimorem a experiência de seus clientes com uma ampla gama de produtos e serviços digitais totalmente integrados. A MotorK oferece aos seus clientes uma combinação inovadora de soluções digitais, produtos em nuvem SaaS e o maior departamento de P&D em vendas e marketing de carros digitais na Europa. A MotorK foi fundada na Itália em 2010 e é reconhecida por muitas organizações como uma das empresas de tecnologia de crescimento mais rápido na Europa, incluindo Euronext TechShare, Tech Tour 50, Technology Fast 500 EMEA e FT 1000. Para mais informações, visite: www. Seu motor.