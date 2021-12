Aqui desde 1º de janeiro ele é considerado sonegador de impostos – Libero Quotidiano

Poucos dias depois, 1º de janeiro de 2022, A revolução da conta corrente e do cartão postal será lançada. Tudo para cumprir uma nova série de limites, que dizem respeito a pagamentos e saques nos dois instrumentos de depósito.

Tudo a partir de 1 ° de janeiro A tampa do contato será abaixada ainda maisComo já explicamos muitas vezes: o máximo virá Caiu para 999,99 euros em comparação com o anterior 1999,99. Resumindo, a partir de 2022 não será possível transferir um valor superior a mil euros em dinheiro. No caso de ter de pagar um valor superior ao limite especificado para utilização de dinheiro, para não estar sujeito a multas ou investigações, apenas podem ser utilizadas ferramentas rastreáveis ​​(cartões de crédito, cartões de débito, cheques, transferências bancárias).

Quanto aos saques e pagamentos de contas correntes e livros postais, será possível continuar movendo Quantidade maior que o novo limite. Na verdade, não há limites para retiradas e depósitos. Mas atenção: perante saques superiores a mil euros, o banco pode solicitar esclarecimentos e esclarecimentos. Em suma, o contribuinte deve sempre saber explicar a origem do dinheiro: caso contrário, o órgão arrecadador poderia considerá-lo um sonegador, com todas as consequências do caso.