Livros postais, atenção ao prazo de 31 de dezembro: detalhes

Atenção de fim de ano: Notícias importantes e prazo para os correntistas.

Post italiano Está se tornando uma empresa cada vez mais inovadora que inclui um número cada vez maior de italianos. A combinação de participação estatal e propriedade privada torna-o um modelo de negócios a ser seguido. a PublicidadesAlém disso, motiva os usuários que, além de incrementar, ampliam seus serviços.

Livros postais, prazo até 31 de dezembro

Últimas notícias sobre Vencedor da competição da liga. É um evento que permite que você ganhe um prêmio de mais de 1000 euros Para quem tem uma cabeça de brochura inteligente. amigos libreto inteligente Eles podem tentar a sorte e ganhar um prêmio preparado pelos Correios italianos. Ele está localizado em torno de um bicicleta elétrica. Modelo ebike está sendo “o capítulo E-Spike 7.1 senhora “, digna € 1.099Imposto sobre valor agregado incluído. Disponível 130 bicicletas Para pegar os sortudos.

Leia também: Postepay, surge um novo imposto: quem terá que pagá-lo

Os vencedores serão sorteados e o sorteio acontecerá até 31 de janeiro. As bicicletas serão entregues em 130 de sorte residindo na Itália. Compartilhar é simples. é necessário Afiliado IBAN ao seu folheto inteligente. O link pode ser feito online em poste.it, a partir da app BancoPosta ou em todas as agências dos correios da região. A assembleia pode ser realizada de 3 de novembro a 31 de dezembro. Não demorou muito até o prazo final da competição.

Leia também: Presentes de Natal, surpresa Postepay: se você comprar com cartão …

Para participar, no entanto, é necessário fazer uma transferência de pelo menos 1.000 euros para a brochura. A transferência deve começar a partir do Iban vinculado. Em qualquer caso, a Poste Italiano convida-o a consultar o regulamento do seu portal para mais informações. a Regulamentos Alternativamente, pode ser feita uma consulta ligando para o serviço de apoio ao cliente disponível no número de discagem gratuita 800185490. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00, e é gratuito para chamadas a partir do território italiano de redes fixas e móveis.