Os aviões, em junho, decolaram o primeiro vôo direto da Itália e da Austrália para o Corriere.it

Anúncio da Qantas Airways: Três voos semanais de Sydney para Perth e Roma Fiumicino a partir de 22 de junho. Verifique o acordo de codeshare com a ETA

O primeiro – e no momento o único – vôo direto entre a Itália e a Austrália decolará em junho. Para confirmar em nota, a Qantas Airways, que aposta na retomada das viagens, anunciou três voos semanais Sydney-Perth-Roma Fiumicino a partir de 22 de junho também para atender à demanda do próximo verão europeu. Os voos serão operados no Boeing 787 Dreamliner em configuração projetada para voos ultralongos, o que reduzirá a duração em mais de três horas em relação aos voos atuais. Atualmente é um link sazonal, até outubro, Al. Explica Corriere della Sera Alan Joyce, CEO da Qantas. Notícias, eles explicam para serviço de entrega Fontes elegíveis, haverá também outra novidade: o acordo de codeshare entre Qantas e Ita Airways. Ambas as operadoras ainda não confirmaram o horário de publicação do artigo.

O papel da itália A operadora acredita que também pode usar a capital italiana como um hub para chegar a outros destinos no Mediterrâneo e no sul da Europa. Em um comunicado oficial, Joyce explica que a pandemia está tornando os voos diretos entre a Austrália e o resto do mundo mais procurados à medida que aprendemos a conviver com o vírus e suas variantes. A Itália é para nós o maior mercado da Europa continental para pessoas que visitam famílias e amigos da Austrália e acreditamos que os clientes vão adorar viajar direto para Roma para passar um tempo com seus entes queridos ou desfrutar da Itália.

Números Desde 2018, a Qantas está considerando um vôo direto entre a Itália e a Austrália. durante uma conversa com serviço de entrega três anos atrás O CEO Joyce enfatizou que nosso país estava no fogo cruzado da Qantas. Não só para o volume de negócios (4,6 bilhões de euros de importações da Itália naquela época), mas também para os nossos compatriotas que foram nos visitar (para turismo, trabalho ou parentes) que em dez anos passaram de cerca de 50 mil para 75.500 (+ 51% ) O comunicado informa que os voos estarão operacionais até 6 de outubro de 2022 e que a Qantas fornecerá – graças a um acordo de codeshare com a Ita Airways – voos de Roma Fiumicino para 16 destinos europeus, incluindo Atenas, Barcelona, ​​Frankfurt, Nice, Madrid , Paris e 15 outras localidades italianas, incluindo Milão e Veneza. Também não está claro como o acordo será configurado porque a Qantas faz parte da aliança Oneworld e Ita Airways há pelo menos doze meses para a SkyTeam. READ Decreto Sostegni Bis, a chegada de um novo bônus de 700 euros para despesas e contas

Distâncias A distância que o Boeing 787 Qantas voará entre Perth e Roma Fiumicino é de aproximadamente 13.400 km. Quem sai da Itália e pretende chegar a Sydney terá que fazer uma parada em Perth e depois percorrer mais 3.300 km. A programação inclui voos saindo da Austrália todas as segundas, quartas e sábados, e saindo da Itália todas as terças, quintas e domingos. O vôo QF5 partirá de Sydney às 17h55 (horário local), fará escala em Perth e partirá novamente às 22h20 (horário local) chegando a Roma às 8h45 da manhã seguinte. O voo QF6 partirá de Fiumicino às 10h50, chegando a Perth às 8,35h do dia seguinte e às 16h05 em Sydney.

tipo de avião A australiana ainda está tentando escolher entre aviões Boeing e Airbus que terão que fazer conexões diretas entre Sydney e a Europa, mas isso não significa que também esteja usando esses aviões para a Itália, já que o mercado tem menor volume de rotas entre Sydney e Paris ou entre Sydney e Frankfurt. Em qualquer caso, os voos de junho a outubro de 2022 parecem mais para clientes que moram na Austrália também porque nessa época do ano há inverno e as restrições da Covid são mais baixas para residentes que querem ir para fora para os estrangeiros.