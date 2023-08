Irá a Itália beneficiar dos esforços da Índia para liderar o Sul Global?

Esta expansão dos BRICS deverá servir de alerta para as democracias ocidentais. Enquanto Meloni se prepara para voar para Delhi, ele tem uma oportunidade histórica de consolidar o papel da Itália no cenário mundial em 2024. Comentário Vas Chinoy, presidente da Sakshi Association e Global Cities Onlus

A 15ª Cúpula dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) foi concluída com a esperada expansão do bloco e o anúncio de novos membros. A partir de 1º de janeiro de 2024, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Irã, Argentina e Egito ingressarão no bloco como novos membros. A expansão foi tão controversa, enquanto a China tentava recrutar os seus aliados, incluindo a Venezuela, para o grupo, que o primeiro-ministro indiano cancelou a sua presença pessoal nesta cimeira na África do Sul.

Embora a inclusão do Irão dê ao grupo um toque antiocidental, os outros novos membros equilibram a inclusão do Irão com um forte apoio à Índia para continuar a fazer parte do bloco sem ter de se curvar às exigências chinesas. Métodos Quase conseguiu a entrada da União Africana no Grupo dos Vinte durante a presidência da Índia. Até o líder supremo da China Xi Jinping que manifestou apoio à entrada da União Africana no G20 numa reunião bilateral com o Presidente do Senegal, Mickey Sal.

A China está a tentar até agora criar um grupo separado de países em desenvolvimento sob a égide dos BRICS, que enfrentará o Grupo dos Sete, enquanto o objectivo da Índia era incluir a União Africana no Grupo dos Vinte durante a sua presidência. Xi estava tão insatisfeito que, em vez de declarar a sua própria moeda BRICS para contrariar o dólar americano, o bloco encorajou os membros a negociar nas suas moedas locais. Xi enfrenta uma crise financeira na China, com a economia a desacelerar acentuadamente, o que se deve em grande parte à postura autoritária de Xi. A crise começou a colocar um ponto de interrogação na sua capacidade e liderança.

À margem da cimeira dos BRICS, Modi também se encontrou com os seus homólogos do Irão, Moçambique, África do Sul, Etiópia, Senegal e outros para reuniões bilaterais. Todos os líderes felicitaram a Índia pela sua aterragem na Lua, o primeiro país a alcançar o pólo sul da Lua e o quarto a aterrar na Lua, o que é uma grande conquista para a Índia e para o Sul global.

Liderança do Sul Global

A China seguiu uma estratégia que visa ganhar liderança no Sul global, enquanto a Índia sempre manteve o seu papel como porta-voz dos países em desenvolvimento, expressando as preocupações dos países em desenvolvimento sobre as economias ocidentais avançadas. As diversas estratégias da China incluíram a obtenção de liderança de entidades das Nações Unidas e a proposta do grupo BRICS como substituto direto do Grupo dos Sete, para o qual não foi convidada apesar de ser a segunda maior economia do mundo. A Índia tem sido convidada regular nas reuniões do G7. A Índia, o país mais populoso do mundo, a maior democracia e a quinta maior economia do mundo, não tem um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas, nem é membro do Grupo informal dos Sete. Sempre participe como convidado na cadeira.

Quanto a África, a posição da China enfraqueceu ao longo do tempo, tal como a da Rússia. Embora o Líder Supremo Chinês tenha fornecido milhares de milhões de dólares em ajuda e empréstimos entre a Iniciativa da Rota da Seda e a ajuda ao desenvolvimento ao longo das últimas décadas, os líderes africanos descobriram que a maioria destes empréstimos visava tornar os seus países dependentes da China ou assumir estrategicamente o controlo. Ativos como portos e outras infraestruturas estão em situação de inadimplência.

A intervenção da Rússia através do Grupo Wagner e de outras empresas militares privadas em África, especialmente na Líbia, no Mali e no Níger, bem como o seu apoio à Síria numa sangrenta guerra civil, não passou despercebida pelos líderes africanos. África tem uma longa história de sofrimento associada ao colonialismo e ao imperialismo. Os povos e líderes africanos desenvolveram uma aversão às nações europeias que os colonizaram e saquearam durante séculos. A União Europeia continua a defender os direitos humanos e a fornecer fundos em condições impossíveis, embora grande parte da prosperidade alcançada por certos países se deva a abusos coloniais contra África e Ásia.

Apesar de ser um farol da democracia ocidental, a prosperidade dos Estados Unidos da América repousava sobre os ombros de escravos raptados em África. Os Estados Unidos e a União Europeia continuaram a interferir na política africana até recentemente, substituindo chefes de Estado à vontade e atribuindo o sofrimento e a pobreza nos países africanos à corrupção e à má gestão. África encontra a mesma abordagem imperial na China e na Rússia, sendo que ambas são rápidas a mostrar a sua liderança e nesta pressa impõem a sua vontade e os seus líderes ao povo africano, muitas vezes usando o engano e a violência. A Índia, por outro lado, nunca teve ambições imperiais.

Tem sido um farol para a luta pela independência na maioria dos países africanos. As sociedades indianas instalaram-se em África durante centenas de anos, algumas atraídas pelas oportunidades de gestão intermédia oferecidas pela Grã-Bretanha, França e Portugal coloniais, enquanto outras foram atraídas para a servidão forçada pelos senhores coloniais. Quaisquer que sejam as razões, a cultura, a culinária e as línguas da Índia, bem como os africanos de ascendência indiana, são agora uma parte indelével do continente. A Índia compreende a dor da depredação colonial e tornou-se uma potência mundial nos 75 anos desde que conquistou a independência da Grã-Bretanha, apesar de “dois séculos de humilhação”.

Apesar do dinheiro e do poder que a China e a Rússia podem exercer, a Índia continuará a ser a voz do Sul global: compreende África, o colonialismo, a fome e a humilhação, e como enfrentá-los. A maior democracia do mundo tem agora força, credibilidade, autoridade e uma compreensão das questões do mundo em desenvolvimento muito além do que a China ditatorial ou a Rússia imperialista podem ter.

O G7 na Itália: em contraste com a China e a Rússia

A Itália é um dos poucos países europeus que falhou no seu projecto colonial. A sua experiência como potência imperial na Etiópia e na Líbia durou pouco. A Presidente Meloni compreende a importância de África e o seu “Plano Matte”, que se centra no desenvolvimento e na cooperação com África, é a pedra angular da sua estratégia de relações internacionais. Ele visitará a Índia em setembro de 2023 para participar da Cúpula de Chefes de Estado do G20, sua segunda viagem a Delhi este ano. Meloni também está consciente e aprecia a crescente importância da Índia na geopolítica global, especialmente com a Itália a preparar-se para sair do Memorando de Entendimento do Cinturão e Rota. Meloni e Modi desenvolveram um relacionamento forte desde a sua eleição e ambos têm estratégias convergentes em África.

Embora muitos analistas tenham falado sobre o alargamento do G7 para contrariar as ambições agressivas da China, espera-se que o G7 italiano proponha apenas dois nomes para o alargamento durante a sua presidência em 2024: a Índia como oitavo membro e a União Africana como membro não mencionado, como é o caso da União Europeia. . Sendo a quinta maior economia do mundo, a Índia tem o direito de ser convidada para a mesa, sem ter de esperar por uma reforma mais ampla ou pela expansão do G7. Os progressos alcançados pela Índia durante a sua Presidência do G20 e os esforços para garantir que os BRICS não se tornem uma plataforma liderada pela China podem ser amplificados por este apelo ao G7 durante a Presidência italiana. como Gianni Vernetti “A entrada de Nova Deli entre as potências mundiais terá repercussões positivas para o Ocidente”, escreveu ele.

Tal apelo seria um sinal claro para a Índia e África da sua importância para as democracias globais e do seu papel na geopolítica global. Encorajará os líderes africanos a serem portadores da democracia e do desenvolvimento e permitirá à Índia ser a ponte e a voz entre o Sul global e as principais democracias do mundo. É possível que a parceria entre a Índia e a Itália continue a manter a maioria dos países do Sul Global no canto das democracias sem confronto direto com a China.

Esta expansão dos BRICS deverá servir de alerta para as democracias ocidentais. E enquanto Meloni se prepara para viajar para Deli, ele tem uma oportunidade histórica de consolidar o lugar da Itália no cenário mundial em 2024.