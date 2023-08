Novos Kia Sportage, Hyundai Kona, Ford Kuga, 3 dos novos SUV mais interessantes agora comparados (desde 22 mil euros)

Na busca por um novo crossover, é fundamental fazer uma análise aprofundada que leve em consideração uma série de fatores. Além da avaliação pontos fortes e custos, é fundamental que tenha em conta os aspectos menos favoráveis ​​para fazer uma compra completa, segura e informada. Neste contexto, escolhemos três modelos crossover que pertencem à faixa de preços entre os 22.000 e os 30.000 euros. Aqui estão suas características positivas e negativas:

Kia Sportage, prós e contras comparados

Hyundai Kona, prós e contras comparados

Ford Kuga, prós e contras comparados

Kia Sportage, prós e contras comparados

Kia Sportage Beneficia da plataforma do Sorento, apenas 3 cm mais comprida que o carro que substitui. Mas oferece mais espaço tanto para os passageiros traseiros quanto para a bagagem, colocando-se entre os melhores carros da sua categoria, principalmente na versão full hybrid com 230 cv.

O interior do Kia Sportage tem boa qualidade de construção e não flexiona como os controles de toque. os únicos Controles de toque estão presentes São os do sistema de climatização, que ao apertar um botão mudam de função, passando a ser comandos secundários do sistema multimídia. Os outros controles são físicos, grandes e fáceis de localizar e usar. São muitas as funções úteis, como a presença de tomadas de carregamento de smartphones bem distribuídas, o sistema de ar condicionado que muda automaticamente para o modo de recirculação de ar antes de entrar no túnel, a função que permite a transmissão de música apenas para os bancos dianteiros, entre outras. .

o sistema multimídia, equipado com um display de 12,3 polegadas, é particularmente bem sucedido: intuitivo, cheio de recursos e permitindo que duas funções sejam exibidas lado a lado ao mesmo tempo. A única desvantagem é que o Android Auto e o Apple CarPlay só funcionam em uma conexão com fio.

Quanto aos motores, todos os modelos Kia Sportage estão equipados com motores turboalimentados de 1,6 litros com tecnologia híbrida suave e completa. Dirigir é divertido e o nível de conforto é notável. Em termos de desempenho, todos os motores apresentam um bom desempenho e, em termos de consumo de combustível, as versões diesel distinguem-se. a partir de 29.000 euros.

Hyundai Kona, prós e contras comparados

Hyundai Kona Distingue-se pelas suas dimensões compactas de 421 cm de comprimento, ao mesmo tempo que proporciona amplo espaço no interior do habitáculo. Os passageiros traseiros têm boa largura e altura de cabeça adequada. Este crossover está equipado de série com uma ampla gama de recursos de segurança avançados e um poderoso sistema multimídia. Possui freios eficazes e ajuste conveniente do pedal do freio. A dirigibilidade do carro é excelente graças à inclinação lateral limitada nas curvas e à presença de rodas maiores com rodas de 18 polegadas, garantindo excelente aderência.

Faróis e lanternas traseiras localizado na parte inferior do Hyundai Kona pode ser danificado com relativa facilidade. Os plásticos interiores do habitáculo são duros e de qualidade económica.

As relações de transmissão são projetadas com marchas longas, o que limita a capacidade de aceleração, principalmente na quinta e sexta marchas. O motor 1.0 pode emitir algum ruído durante a aceleração e o ruído do vento pode ser ouvido na carroceria em velocidades acima de 100 km/h. O preço inicial do veículo é de 26.000 euros.

Ford Kuga, prós e contras comparados

Ford Kuga Estreou em 2019 e conta com a plataforma técnica do sedã Focus. O design, embora moderno e dinâmico, não é excessivamente futurista e é inspirado nas linhas dos carros mais recentes da marca americana. As curvas sinuosas e atléticas são evidentes, os faróis são posicionados mais altos que a grade dianteira, a lateral delicadamente esculpida e a base dos vidros que se elevam para trás. A parte frontal pode estar um pouco clara.

O interior do Ford Kuga é espaçoso e luminoso, com um painel de design clássico feito de materiais de alta qualidade. O porta-malas, embora não seja particularmente grande, oferece boa funcionalidade graças ao sofá deslizante. A gama de motores disponíveis é decente, com opções híbridas a gasolina ou diesel.

Todas as defesas são combinadas Caixa de velocidades automática, que fornecem tração suficiente para o tipo de veículo e não consomem muito combustível. A versão híbrida plug-in de 2,5 litros permite percorrer mais de 60 quilômetros em modo totalmente elétrico, após carregar totalmente a bateria. O preço inicial é de 28.000 euros.