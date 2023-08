Gilberto Corbellini: “Na saúde pública, estamos no Pleistoceno e precisamos de um avanço digital na tecnologia da informação”

O Serviço Nacional de Saúde está num momento de crise. O ministro da Saúde, Orazio Schillacci, solicitou a atribuição de 4 mil milhões ao Serviço Nacional de Saúde, em comparação com os 2,3 mil milhões atribuídos na lei orçamental de 2023, mas Giorgetti da economia respondeu falando numa “manobra complicada”. Redução da saúde pública que vem de longe: as categorias queixam-se de cortes de 37 mil milhões de dólares em 10 anos, pessoal inadequado e obstáculos legais (desde o fracasso na descriminalização do crime médico até à limitação do pessoal nos hospitais) que ameaçam a sua funcionalidade e qualidade e isto leva ao colapso de todo o dispositivo. “O que aconteceu nos últimos dez anos – disse o presidente da Fundação Gympie, Nino Cartabellotta – é, na verdade, uma definição gradual do sistema que levou a um enfraquecimento significativo, especialmente por parte dos trabalhadores da saúde, tanto em em relação aos médicos hospitalares, tanto em relação aos médicos de família como em relação aos pediatras terem liberdade de escolha, até pela falta de programação.” Conversamos sobre essas dificuldades com Gilberto Corbellini, professor titular de história médica e bioética na Universidade Sapienza de Roma.

Professor, a saúde exige cada vez mais dinheiro, porém, desde que nos lembramos, sempre sofreu cortes. Por que?

A história dos cuidados de saúde italianos passou de uma grande administração nas mãos de médicos/barões, para uma administração política, com o nascimento do sistema nacional de saúde em 1978, sobre o qual os políticos do governo discutiram, uma vez que era o centro do poder e administração. do dinheiro. Um passo necessário porque a saúde se tornou uma realidade muito complexa que exige coordenação, e um governo que represente o eleitorado, também dada a complexidade imposta pelos serviços e o fluxo crescente de medicamentos e tecnologias e, portanto, os enormes investimentos, que tiveram que ser ser dirigida de forma adequada ou no interesse da sociedade. Este facto permitiu interceptar melhor do que nunca a procura social de saúde e levou também a um aumento dos custos, assumindo desde o início a crença típica dos sistemas nacionais de saúde de que qualquer dinheiro gasto em cuidados de saúde é bem gasto, isto é, e é socialmente benéfico e economicamente. Com efeito, com o prolongamento da vida, aumentam as doenças crónico-degenerativas, cujo tratamento se torna mais caro, as inovações tecnológicas permitem intervenções diagnósticas-cirúrgicas dispendiosas, as medidas de prevenção exigem competências digitais e fluxos de informação, e assim por diante. Eu acho que o dinheiro sempre flui de forma transparente de qualquer maneira

Nós, italianos, não somos calvinistas. A corrupção nos cuidados de saúde é quase comum, pelo que 15% dos incidentes de corrupção em Itália ocorrem nos cuidados de saúde. A Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico estima que os sistemas de saúde europeus sofrem há muito de disfunções que reduziram quase 20% das despesas com cuidados de saúde na Europa a “puro desperdício”. O que é difícil de fazer porque não se trata de fazer manutenção em uma fábrica que produz automóveis. Mas saúde: quando as pessoas adoecem, esperam atenção, informação, escuta, respeito e cuidado. Acho que ainda há bons cuidados, mas fora isso…

No entanto, a experiência recente da Covid, e não só, deveria ter-nos ensinado que o sistema nacional de saúde deve ser fortalecido. Por que isso não acontece?

Entretanto, ninguém pode prever uma epidemia e, por definição, ninguém pode prever a próxima. O que faltava era a capacidade do sistema para responder de forma adaptativa a este desafio. Hospitais e médicos agiram como indivíduos ou como pequenos grupos, quando as coisas poderiam ter acontecido de forma diferente se houvesse logística e uma base de dados de gestão de pacientes. Algo assim na Alemanha. Esse tipo de preparação pode ser feito por meio de simulações e inteligência artificial. Infelizmente, estamos na era do Pleistoceno.

Porque é que noutros sectores (estou a pensar no sector militar) a despesa pública cresce com a necessidade e na saúde isso não acontece?

Repito, a noção de que deveríamos investir mais nos cuidados de saúde do que os padrões macroeconómicos prevêem não é imediata, porque só existe uma saúde, etc. Há um século, muitos jovens adoeceram e curá-los significava voltar à vida profissional. Hoje, a maioria dos adultos e idosos, que muitas vezes não têm esperança de recuperação, adoecem. E quanto mais vivem, mais custam. É claro que faria sentido cuidar de pessoas com demência ou doença de Parkinson cujas famílias não têm condições de pagar a habitação e são, portanto, forçadas a abandonar os seus empregos, geralmente mulheres. Estes também são custos. Devemos encorajar a criação de centros, que começaram a nascer nos Países Baixos em 2016, e existem também alguns centros em Itália onde os pacientes de Alzheimer levam uma vida bastante activa. Existem muitos especialistas (ver também o Professor Remozi e o Professor Ricciardi no HuffPost) que prevêem o fim do NHS e a privatização dos cuidados de saúde, e exigem mudanças imediatas. Por que você acha que o governo permanece surdo ou quase surdo a essas demandas?

Porque estamos nas mãos de técnicos que ou não estudam ou aí estão destacados para implementar um plano ideológico em que o SNS ou os cuidados de saúde universais são expressões de visões políticas que não interferem na dinâmica do mercado. Antigamente era o contrário: falar do mercado era uma blasfêmia. Infelizmente, em Itália temos assistido a uma constante politização e moralização de questões relacionadas com o trabalho da saúde pública, e isto tem acontecido à custa de reformas que são tecnicamente estudadas de acordo com os problemas, em vez de serem vistas de vez em quando como um ataque a alguns . doutrina.

E sabemos que a crise de saúde pública também é evidente noutros países europeus: penso na Grã-Bretanha. Mas há países mais virtuosos: é o caso da Alemanha, de Portugal e da Espanha. O que podemos aprender?

Na minha opinião, temos de aprender em termos de facilidade de acesso garantida para as pessoas que precisam de ajuda nesses países e, acima de tudo, do trabalho realmente tremendo da organização digital de TI que garante um fluxo de dados eficiente e interoperável.