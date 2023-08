“Piscinas, hotéis e alemães. Assim vamos relançar o Riviera”

Rimini, 14 de agosto de 2023 – Conselheiro Regional Andrea Corsini, Grande Chefe de Turismo. Poucas pessoas no mar, o prefeito de Rimini, Jamil Sadikulvad, falou sobre o verão mais difícil dos últimos 20 anos.

“Complicado, mais do que difícil.”

Confesercenti diz que um em cada cinco quartos de hotel está vazio.

“Chega de dados da esquizofrenia. Sei que no final da temporada teremos um saldo pior do que em 2022, mas não é tão dramático. Estamos de pé e somos fortes. Só confio nos dados do Istat.”

Andrea Corsini, 59 anos, Consultor Regional de Turismo – Emilia-Romagna

Mas o que aconteceu neste verão, por mais difícil ou complicado que seja?

“Houve uma tempestade perfeita. Em abril, a previsão para julho e agosto dizia: julho e agosto serão +30%.”

Então veio a enchente…

“E não só isso. O mau tempo atrasou o início do verão. O aumento dos custos, das contas e das taxas de juros sufocaram as famílias. Este ano, quatro em cada dez italianos não têm férias.”

70% do turismo da Emilia-Romagna é coberto pela Riviera, não dá para brincar.

“É verdade. Fico feliz que as cidades artísticas estejam florescendo, graças sobretudo aos estrangeiros: mas nosso principal negócio continua sendo o mar.”

Os altos preços na Riviera e a concorrência de destinos como a Albânia afetaram a crise?

“Houve alguns aumentos injustificados, é verdade. Mas agora não estamos perseguindo a Albânia: vamos despejar nossos produtos e vendê-los. Não podemos definir preços para eles.”

70% dos italianos (mais pobres) e 30% dos estrangeiros (mais ricos) vêm para a Riviera, uma proporção oposta às cidades artísticas. Trata-se de dizer: vamos levar os alemães de volta à Riviera…

“Sim, esse é o objetivo. Mas hoje – por exemplo – não há nenhum avião que possa levar os alemães diretamente para a Romênia. Precisamos aumentar o número desses voos.”

Como você faz isso?

Depois de 20 de agosto, me reunirei com os chefes da Ryanair: pedirei um compromisso maior com Forl e Rimini.

Bolonha não vai pular de alegria.

“Não vamos punir o Bolonha.”

Voltemos à fonte: o que pode ser feito pelo turismo de cruzeiros?

“Vamos começar pelos hotéis. 30% das nossas estruturas devem ser requalificadas. Temos um histórico de gestão familiar e isso é bom: recebemos bem quem quer se modernizar. Mas se ninguém conseguir, muitos grandes grupos estão prontos para investir em nós. Preferimos esses investidores.”

Você quer adicionar hotéis a hotéis e criar grandes redes?

“Para sermos competitivos internacionalmente e para os operadores turísticos, precisamos de estruturas com 80 quartos ou mais. Temos muito poucos.”

O que você sugere?

“Existem hotéis muito pequenos e incapazes de se reinventar? Um investidor que compra, por assim dizer, atinge o tamanho desses 40 quartos e os transforma em uma estrutura maior que cresce verticalmente. O antigo hotel é demolido e vira um parque ou espaço verde. Não há novos excessos.”

complicado…

“Vai levar anos, mas será uma grande revolução. Falaremos sobre isso no USGS no final de novembro e estaremos todos lá.”

Em vez disso, o que você faz na praia?

“Aqui na praia somos os melhores, ninguém devia nos ensinar nada. Mas…”

mas?

“Vamos fazer essas piscinas abençoadas na praia! Você pode. Isso poderia ser outro truque.”

A batalha pela música na praia à noite ganhou um tom sufocante em Rimini.

“Dito que as regras são necessárias, acho que a praia deve ser vivida o máximo possível. Mesmo à noite. Então não deve se tornar uma discoteca permanente, é claro. Mas não sou a favor de limitar muito. O praia deve ser experimentada. Valor.”

Mas para as praias há leilões e bulkistin a caminho.

“O governo deveria se apressar, estabelecer três regras básicas consistentes e depois deixar as especificações de tudo para nós, as regiões. Somos capazes de construir um sistema perfeito que proteja as empresas existentes. Mas devemos nos apressar.”

Quem está errado Meloni?

“Olha, eu sou franco: todos os governos nos últimos anos perderam tempo nas praias.”

A Noite Rosa não é mais popular: eles estão até coletando assinaturas para sua abolição. Vamos fechá-lo?

Não, mas vamos mudar.

E como?

“De volta às origens. Nos últimos anos tornou-se um programa de concertos. O evento deve voltar a ser uma nuvem cor-de-rosa, onde todos se sintam envolvidos. Vamos colorir de rosa a Riviera, as pessoas, os monumentos. Voltemos ao fogo-de-artifício um de cada vez, à meia-noite Por toda a Riviera, shows sim, mas de madrugada na praia.

uma promessa?

“Na última semana de junho de 2024 lançaremos a semana da família. Pais, crianças e adolescentes são nossos melhores clientes. Prepararemos pacotes especiais, promoções e comunicações especiais. Eventos, entretenimento e uma grande festa.”