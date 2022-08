Gás: UE abre preço máximo e dissociação

Bruxelas. A União Europeia está a trabalhar a toda a velocidade na intervenção de emergência e na reforma estrutural do mercado da eletricidade para combater o aumento dos preços do gás e dos quilowatts-hora e para evitar um trágico efeito dominó na economia do velho continente.

Entre os consulados europeus, em particular, está surgindo uma nova convergência sobre a possibilidade de introduzir um teto temporário (“price cap”) sobre o preço do gás importado e usado na produção de eletricidade, e de alcançar mais estruturalmente a separação de preços de gás de energia nos mercados de venda por grosso.

A Comissão Europeia ainda trabalha para esclarecer a viabilidade, mas fala-se de um estudo em fase final: uma proposta deve chegar do Executivo europeu em poucos dias, para dar a palavra para comparar os 27, e assim na apresentação da reunião extraordinária do Conselho de Ministros da Energia, realizada em 9 de setembro em Bruxelas. Também se pode falar de uma aproximação entre os conselheiros graças à convocação do Conselho de Energia da UE, “depois de um fim de semana repleto de negociações”, explicou Josef Sekila, ministro da Indústria da República Checa, a presidência rotativa do semestre da UE.

“Não permitiremos que Putin prejudique nossos cidadãos e empresas, e é por isso que devemos ajustar o mercado de energia. A solução europeia é a melhor que temos”, disse Sekila.

O ministro tcheco também chegou ao ponto de pedir uma solução dupla: ou com um teto temporário para os preços do gás, que também reduziria os preços da energia, ou pela dissociação, juntamente com uma profunda reforma do mercado de energia. Entre os países que “trocaram” para o “teto de preço” estão a Áustria e a Bélgica. Berlim está pedindo para agir rapidamente, pressionando sobretudo pela reforma do mercado de energia, mas também teria aberto o teto de preços. Há um rumor persistente em maiúsculas sobre uma carta enviada pelo Ministro da Economia alemão aos Ministérios do Ambiente da União Europeia, referindo-se a estas iniciativas.

Enquanto isso, a Alemanha atingiu 85% do estoque. A primeira-ministra francesa Elisabeth Borne alertou contra a preparação para “racionamento de eletricidade para empresas”.

Mas durante o dia, foi a presidente do Comitê Ursula von der Leyen quem mais uma vez ditou o ritmo: “O aumento dos preços da eletricidade expõe os limites da atual estrutura do mercado de eletricidade, desenvolvida para diferentes condições. É por isso que estamos trabalhando em um intervenção de emergência e reforma estrutural do mercado de eletricidade, Ele também anunciou a partir do Fórum Bled, sem emitir um novo aviso sobre a “potencial interrupção completa do gás russo”.

Uma vez que a comissão tenha formulado sua proposta, indicando sobretudo quais são as medidas possíveis e se há obstáculos de natureza jurídica a algumas das premissas, a palavra passará, como já mencionamos, à comparação dos conselheiros, por um resumo na reunião em nível de embaixador (Coreper) na mesa Negócios do dia 7 de setembro, atendendo a 9.

O “price cap” é um pedido que vem sendo implementado há vários meses por vários países da UE, com a Itália na liderança, com o primeiro-ministro Mario Draghi se preparando para discuti-lo também no nível do G7. Em abril, entre 27 de abril, só foi alcançado um “teto” em Espanha e Portugal, não demasiado interligado e demasiado “forte” para as energias renováveis. No final de maio, o conselho deu à Comissão um “chamado para explorar” como reduzir os preços, que foi seguido em junho por um novo e mais forte “chamado” para continuar os esforços para garantir suprimentos de energia “acessíveis”.

No entanto, não devemos esquecer que em maio a União Europeia adotou um amplo esquema de independência dos combustíveis fósseis russos (Repower Eu) e introduziu tetos de consumo voluntários (embora com exceções) no final de julho, potencialmente obrigatórios em caso de emergências em suprimentos.

(Por Sabina Rossett/Ansa).