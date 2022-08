A onda do Fed continua a atrapalhar as bolsas de valores, segurando o Milan. Gás cai para 280 euros, petróleo volta a subir

Ouça a versão em áudio do artigo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – distância Sexta-feira pretaA paralisação do fim de semana não parece ter trazido calma aos mercados europeus. Após metade da sessão Catálogos do Velho Continente Continue a marcar novos mergulhos, também Wall Street é fraco, ainda está em queda após -3% na semana passada. o FTSE MIB de Milão aguenta e viaja em paridade, enquanto CAC 40 Paris, datada DAX 40 em FrankfurtAEX Amsterdã eíbex 35 Madri. Londres está fechada para feriados. Pouca ajuda, pelo menos por enquanto, veio desde então Desaceleração do preço do gásem queda desde o início e atingindo um mínimo de 268€ (-20,9%, face ao fecho de 339,19 de sexta-feira, um novo máximo e pouco abaixo do recorde diário de 345€ alcançado em 7 de março).

Os mercados ainda estão abalados com as palavras de Jerome Powell, que afirmou de Jackson Hole a postura dura do Fed no combate à inflação, apesar dos riscos de recessão. A perspectiva de um rápido aumento das taxas de juros americanas de até 4%, como previsto por alguns membros do Federal Reserve, está abalando o mercado de ações dos EUA e criando mais problemas para a Europa, onde, entre outras coisas, é necessária uma ação rápida e decisiva para Enfrentando energia cara. Se a primeira-ministra da França, Elisabeth Bourne, pedir às empresas que reduzam o consumo de energia em 10% já nas próximas semanas, a questão está se enraizando principalmente na Itália, onde a campanha eleitoral para as próximas eleições ganha tons cada vez mais quentes. Além disso, de acordo com o primeiro-ministro tcheco Petr Fiala, presidente rotativo da União Europeia, uma cúpula extraordinária de ministros de energia da UE será realizada em meados de setembro para discutir medidas de emergência específicas para o setor de energia, que, segundo analistas, podem abrir caminho para a introdução de um limite máximo para os preços do gás a nível europeu, algo que vários governos, incluindo o governo italiano, exigiram.

Wall Street está em declínio, ainda pesando o ‘efeito Powell’



Wall Street caiu acentuadamente, após as fortes quedas de sexta-feira, apagando os ganhos de agosto. Os principais bancos centrais do mundo confirmaram, durante o simpósio de Jackson Hole, que continuariam a aumentar as taxas de juros, mesmo que prejudicassem a economia; Eles disseram que não criá-los criaria mais. O primeiro a dizer isso, e causar o declínio acentuado na sexta-feira, foi o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que admitiu que “há custos para reduzir a inflação, mas se não conseguirmos restaurar a estabilidade de preços, o sofrimento será maior”. Nas duas últimas reuniões, o Fed elevou as taxas de juros em 75 pontos base para 2,25-2,50%, o ritmo mais rápido desde o início dos anos 1990. Em setembro, haverá uma alta de 50 ou 75 pontos base, segundo vários banqueiros e analistas. Powell disse o que era esperado: a decisão de setembro dependerá dos próximos dados macroeconômicos, começando com os preços ao consumidor e o relatório de emprego. O rali de verão, neste momento, parece ter acabado: segundo analistas, estamos caminhando para um período de forte instabilidade.

Em Milão, bancos e petrolíferas são socorridos

Quanto aos títulos, na Piazza Affari, em Ftse Mib, quase todos são “vermelhos”, apenas alguns bancos são fornecidos (Banco Bpm E a Pop eh banco) e óleo de Tenaris para mim Saipem O que ficou defasado em relação à primeira parte da sessão, apesar do memorando de entendimento para cooperar na fabricação e construção de usinas de reciclagem química de resíduos plásticos com base na tecnologia de design e processamento desenvolvida pela Quantafuel. As recusas são sinalizadas para Pirelli e C, que parou na volatilidade de -6,3% e depois voltou à negociação. carros fracos em geral (StilantsE a CNH Industrial), mas também tecnologia e utilidades, recentes a oscilar de várias sessões na sequência de tensões sobre os preços da energia, desde Hira para mim ternaPassando através A2a.

O gás está em fluxo, o preço cai para € 270 (-17%)

Após o pico da semana passada, os preços do gás natural desaceleraram, caindo abaixo de € 300 por megawatt-hora na plataforma Ttf em Amsterdã, subindo e continuando “no balanço” com mudanças constantes no sinal. De qualquer forma, os contratos de setembro perderam cerca de 21% na baixa da sessão de € 268, contra fechar em 339,19 na sexta-feira, uma nova alta e logo abaixo do recorde diário de € 345 alcançado em 7 de março. O início da guerra na Ucrânia. O contrato expira em outubro em 5,7% para € 326,75. “A semana começa com fortes vendas de gás TTF após um aumento mais rápido do que o esperado nos estoques alemães e um possível acordo em um futuro próximo entre a França e a Argélia (terceiro fornecedor da Europa depois da Rússia e da Noruega) para aumentar cerca de 50% das importações de GNL ”, confirmam os analistas da Mps Capital Services.