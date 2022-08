Os mercados de ações são criticados pelo aperto do Fed e do BCE: apostas curtas de Wall Street em máximas de dois anos

Output, Powells e o Banco Central Europeu esperam um aumento de 0,75% na taxa e amanhã a Gazprom fecha as torneiras de gás por três dias

dólar A subir fortemente para 0,9927 face ao euro, enquanto eu rendimentos de títulos dos EUA (Os títulos de dois anos são os mais altos desde 2007), superando os aumentos da BTP e os primos espanhóis e portugueses. O Tesouro de 10 anos está em 3,12% esta manhã, +7 pontos base. Na sexta-feira, o Bund fechou em 1,38%. BTP em 3,68%. A reação dos mercados aos índices do banco central que apareceram em Jackson Hole, e a antecipação de um aumento das taxas de juros programado para setembro e além, não se limitou às cotações de ações. Mas, junto com o efeito Gás Em uma viagem ao antro de apostas de Amsterdã (que não merece o título de bolsa de valores) e Ameaças nuclear Por causa da guerra na Ucrânia, as perspectivas para as bolsas de valores são realmente sombrias.

Ásia recuou, futuros europeus caíram, o preço de venda dos EUA em máximas de dois anos

Futuro do índice EuroStoxx 50 perde 1,1%.

atitudes curto nos mercados dos EUA Eles estão no nível mais alto em dois anos, de acordo com o Wall Street Journal. O Nasdaq fechou em queda de cerca de 4% na sexta-feira.

Na região da Ásia-Pacífico, o Nikkei de Tóquio caiu acima de tudo em -2,7%. O Kospi em Seul também é ruim em 2,5%. BSE Sensex -1,7% no início da sessão.

Os danos às bolsas de valores chinesas e de Hong Kong são mais limitados. Apoiando as listagens está a perspectiva de um acordo entre as autoridades de supervisão da China e dos Estados Unidos sobre controles contábeis para empresas chinesas listadas na Nasdaq. Os riscos de deslistagem generalizada são removidos.

Na Ásia, afetado pela força do dólar, a maioria das moedas. o yuan Tanto a China quanto o iene japonês caíram 0,5% e 0,7%. O ganho sul-coreano foi de -1,3%.

O gás fechou no nó holandês na sexta-feira com queda de 1%, para € 307 por megawatt-hora. Hoje, os dados trimestrais da Gazprom serão divulgados.

petróleo O petróleo bruto West Texas Intermediate subiu 1%, para US$ 94,2. O Brent custa US$ 102.

O ouro caiu para uma baixa de quatro semanas de US$ 1.725 a onça, uma queda de -0,7%.

A pressão dos bancos centrais está aprisionando o touro

Com esses números, os mercados financeiros se preparam para lidar com o aumento das taxas de juros que Jerome Powell previu para Jackson Hole. Seguindo as palavras do presidente do Federal Reserve, que está determinado a combater a inflação a todo custo (incluindo emprego e renda), os banqueiros europeus consideraram reafirmar a linha estrita: o francês Villeroy de Gallo disse que outro aumento “significativo” da taxa era um passo necessário em setembro . E o colega alemão Isabelle Schnabel, de Jackson Hole, admitiu que os riscos de recessão aumentaram “mesmo se entrarmos em recessão – disse ele – não temos escolha a não ser continuar no caminho da normalização”. Em números, talvez o primeiro aumento do custo do dinheiro em meio ponto não seja suficiente, nem para a zona do euro nem para o Federal Reserve, que começa a subir novamente 0,75%.

A aceleração que promete atingir a super-voa do dólar e a multiplicação de problemas já graves nos países emergentes.

Suspensão da Gazprom ameaça aumentar níveis de gás

Os dados preliminares de inflação da zona do euro para agosto serão cruciais, pois devem ser divulgados na quarta-feira em conjunto com a (espero) suspensão temporária do fornecimento de gás pela Gazprom, a mais recente provocação que ameaça empurrar Preço do gás está acima dos recordes Em Amsterdã, onde a barreira dos 340 euros por megawatt-hora foi quebrada no último fim de semana. Em suma, a política monetária cruza-se com as escolhas que a UE terá de fazer a curto prazo para evitar uma recessão. É a missão que também tocará Governo o DragãoConvidou também os partidos a tomarem decisões que não podem esperar pelas eleições de 25 de setembro. As escolhas do CEO estarão no centro da reunião de Ambrosetti, a tradicional data final do verão (prevista de 2 a 4 de setembro) que compara os vários heróis do quebra-cabeça da Itália.

Dados da semana: inflação, desemprego e mercado de trabalho

Na terça-feira, a Alemanha enviará dados sobreinflação em agosto. Quarta-feira, no entanto, será a vez Eurostat E a Istat. Os dados sobre O desemprego Em julho na Itália e na União Européia.

Nos Estados Unidos, o indicador será monitorado na terça-feira ISM fabricação, face à recente deterioração da componente de novas encomendas. Também na terçaÍndice de Confiança do Consumidor dos EUAEspera-se que melhore um pouco. Mas o principal, como sempre, será a publicação de dados sobre Mercado de trabalho em agosto. Com uma novidade: desta vez o Fed espera uma desaceleração do emprego e dos salários, a primeira condição para conter a corrida de preços que, ao contrário da Europa, não depende de energia cara no exterior.

No front asiático, o foco será na quarta-feira Fabricação de pequenas e médias empresas e os deuses Serviços chineses em agosto, após a indústria ter contraído no mês passado. Mas, ao contrário de 2008, a locomotiva chinesa parece fraca demais para puxar a caravana de uma economia global em rápida deterioração.