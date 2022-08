Guerra na Ucrânia, Moody’s: Crescem os riscos de estagflação na UE – Economia e Finanças

(Teleborsa) – crescendo, após a invasão russa da Ucrânia, Os riscos de estagflação para os países da União Europeia, Embora a exposição na região varie de país para país. Isso é o que você relata Serviço de Investidores da Moody’s lançado hoje.

“O conflito exacerbou os problemas subjacentes de oferta e demanda e empurrou a inflação para níveis não vistos na União Europeia desde meados da década de 1980”, disse ele. Heiko Peters, Analista Vice-Presidente da Moody’s. “O fechamento do fornecimento de gás natural russo provavelmente intensificará essas pressões. As pesquisas de opinião da Comissão Europeia indicam que uma nova aceleração da inflação é provável no curto prazo”, lembra o analista. 2023 de 6,8% em 2022. A agência de classificação espera “crescimento moderado e inflação acima da média nos próximos dois a três anos, Com riscos negativos no contexto do conflito militar na Ucrânia e seu impacto na economia.

De acordo com a agência de classificação, “o sul da Europa é mais vulnerável a um cenário de estagflação. Os países mais propensos a experimentar aumentos de preços transitórios tornam-se permanentes e menos respostas políticas são Malta, Chipre, Portugal, Eslovénia e Croácia.

Embora a Itália, a França e a Espanha sejam menos vulneráveis ​​à inflação mais alta, os níveis de dívida já elevados e a alta exposição estão aumentando os riscos nos próximos meses. Embora a Grécia e a Roménia pareçam ser as menos expostas a um cenário de inflação profundamente enraizado, são As capacidades políticas para combater o ciclo de estagflação estão entre as mais fracas da UE.” detecta o relatório.