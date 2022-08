Quando e como é pago?

Imposto automóvel: quando deve ser pago? Após dois anos de prorrogação e suspensão, o mecanismo normal de cobrança está de volta, que estipula prazos mensais. Vejamos no artigo a seguir quando e como o imposto automóvel de 2022 é pago.

imposto de carro: Quando você tem que pagá-lo? A partir deste ano voltamos a Mecanismo de Coleta Normal Após dois anos de isenções e prorrogações devido à pandemia de Covid-19.

Vamos ver em detalhes Como pagar o selo O que são as Os prazos ser respeitado.

Imposto sobre carros 2022: quando pagar?

Tempos regulares de renovação para imposto de carro até o último dia do mês seguinte. lá para As datas em que a taxa deve proceder daqui em diante, dependendo do mês da data de vencimento:

Prazo abril de 2022, pagamento de 1 a 31 de maio de 2022;

Prazo final de maio de 2022, pagamento de 1 a 30 de junho de 2022;

Prazo junho de 2022, pagamento de 1 a 31 de julho de 2022;

Prazo julho de 2022, pagamento de 1 a 31 de agosto de 2022;

Prazo final de agosto de 2022, pagamento de 1 a 30 de setembro de 2022;

Prazo setembro de 2022, pagamento de 1 a 31 de outubro de 2022;

Prazo final de outubro de 2022, pagamento de 1 a 30 de novembro de 2022;

Prazo novembro de 2022, Pagamento de 1 a 31 de dezembro de 2022;

Prazo dezembro de 2022, pagamento de 1 a 31 de janeiro de 2023.

Imposto sobre carros 2022: como pagar

o imposto de carro 2022 Pode ser pago de diferentes maneiras, de casa ou do vendedor de tabaco, ou do escritório da ACI. Abaixo é diferente Possibilidade de pagamento:

Home banking

No site da Receita Federal ou nas concessionárias de veículos pelo sistema PagoPa.

Poste Italiane (online ou através dos correios);

Lojas de Sisal e Lottomatica;

localização do banco com desconto de 15% (válido apenas para algumas regiões);

caixas automáticos habilitados;

no site da ACI através do serviço PagoBollo;

Através do aplicativo IO;

Através da Satispay.

Vamos lembrar que são isento de pagamento: