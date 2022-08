Clima e fontes de energia renováveis, a Sardenha pode se tornar um exemplo para todos

Nos últimos 30 anos, a Europa tem Aumentar as políticas para melhorar a qualidade do ar. De 2019 a 2020, as três cidades europeias com melhor qualidade do ar foram Umeå na Suécia, Tampere na Finlândia e Funchal em Portugal. Enquanto os mais poluídos são Nowy Sacz na Polônia, Cremona na Itália e Slavonski Brod na Croácia.

O Visualizador da Qualidade do Ar das Cidades Europeias inclui 323 cidadesMas a qualidade do ar é boa em apenas 127 cidades. mas Espaço Econômico Europeu (EEE) Em 2018, ele chegou à conclusão de que a exposição ao material particulado mais fino foi a causa de 417.000 mortes prematuras em 41 países europeus em 2018. Uma parcela significativa dos moradores das cidades europeias vive em cidades onde os padrões de qualidade do ar da UE para a saúde humana são regularmente excedidos. A poluição atmosférica continua a ter um enorme impacto na saúde dos europeus, Principalmente em áreas urbanas. Isso resulta em custos econômicos, mortes evitáveis, aumento dos custos de assistência médica e redução da produtividade devido a dias de trabalho perdidos. Os poluentes mais perigosos para a saúde humana são partículas, dióxido de nitrogênio e ozônio. Embora estejamos percebendo muito lentamente que a temperatura do ar que respiramos está aumentando não apenas hoje em dia, o derretimento do gelo tem um denominador comum: as mudanças climáticas, ou seja, mudanças de longo prazo na temperatura e nos padrões climáticos. Existem variações naturais, mas desde o século 19, temos evidências de que as atividades humanas foram o principal fator por trás das mudanças climáticas.

O uso e a combustão de combustíveis fósseis (como carvão, petróleo e gás) produzem gases de efeito estufa que retêm o calor e aumentam a temperatura do planeta. O mundo, também graças ao impulso dado pelos jovens com o movimento Sextas-feiras para o Futuro, começa a se mover. A 26ª Conferência das Partes, a Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, realizou sua 26ª reunião em novembro do ano passado, co-organizada pelo Reino Unido em parceria com a Itália. As metas são eliminar as emissões líquidas globalmente até 2050 e visam limitar o aumento da temperatura a 1,5°C, evitando combustíveis fósseis, reduzindo o desmatamento, focando na mobilidade elétrica e investindo em energias renováveis.

A Europa quer fazer a sua parte destinando 30% do seu dinheiro para combater as alterações climáticas. A Sardenha está em condições de acelerar esta mudança. Na história recente, aceitamos produtos poluentes em troca de empregos. Agora somos nós que escrevemos e ditamos as regras para as indústrias, ou melhor, para as empresas que querem produzir eletricidade a partir de fontes renováveis ​​em nossas terras. Temos um sol brilhando em terras incultas que não produzem nada e podem produzir o ouro de amanhã, e então temos os ventos que sopram ao redor de nossa ilha, leste e oeste. A combinação de energia fotovoltaica e eólica é uma riqueza inestimável que tornará nosso ambiente único.. Em seguida, damos as boas-vindas aos investidores, mas detalharemos os custos iniciais da exploração dessa riqueza. Quanta energia produzida deve ser fornecida à Sardenha. Quanto deve ser o custo da luz e do vento utilizados, royalties a serem pagos ao nosso distrito anualmente pela vigência do contrato de uso. Somos mestres do sol e do vento. A Sardenha pode tornar-se um exemplo para todos. O meio ambiente, nossas vidas e nossa economia se beneficiarão disso.

Antonio Baraca

