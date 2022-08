Bolsa de Valores italiana, comentando a sessão de hoje (3 de agosto de 2022)

Tod’s aumentou 20%: DeVa Finance anunciou a sua intenção de promover uma oferta pública de aquisição ao preço de 40 euros. Telecom Italia TIM Fire

Os principais índices da Bolsa de Valores italiana e o recorde dos principais mercados financeiros europeus Alturas fracionárias. Isso foi relatado por Pierre Ferret, analista técnico da ActivTrades Alguma estabilidade retorna aos mercados financeiros, após instabilidade causada por comentários agressivos do Federal Reserve e aumento das tensões entre os Estados Unidos e a China sobre a visita de Nancy Pelosi a Taiwan. “mas Drivers em um mercado de touro não são muitosEspecialmente no médio e longo prazo, os investidores provavelmente precisarão de mais clareza sobre a direção das economias antes que os preços das ações subam para novos recordes”.

às 15h20 FTSEMib E registrou uma evolução de 0,53% para 22.469 pontos, depois de ter oscilado entre um mínimo de 22.300 pontos e um máximo de 22.483 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Italia todos participaram Subiu 0,6%. melhor desempenho para chapéu médio FTSE Italia (+ 1,25%) e para A estrela do FTSE Italia (+1,08%).

o BTP-Bund spread Ele diminuiu para menos de 220 pontos, depois que o rendimento dos títulos italianos de 10 anos voltou a menos de 3,05%.

o Bitcoin Aproximadamente 23.500 dólares (pouco menos de 23.000 euros).

EU ‘euro Ainda menos de US $ 1,02.

você gostaria de Regista um aumento de 20,1% para 40,14€. A DeVa Finance (empresa de propriedade integral da DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. e controlada indiretamente por Diego Della Valle) anunciou sua intenção de promover uma oferta de aquisição voluntária integral das ações da empresa listada na MidCap por 40€ por ação. O preço exibido inclui um prêmio de 19,7% em relação ao preço de fechamento da Tod’s na sessão de 2 de agosto de 2022 (€ 33,42). O show visa riscar Tod’s da Piazza Afari.

Empurre Todd Rush Up Salvatore Ferragamo (+2,89%).

erupção repentina Telecom Italia TIM (+4,29% para € 0,2236)no dia em que o conselho de administração da empresa se reúne para analisar os resultados financeiros do primeiro semestre e segundo trimestre de 2022. De acordo com o consenso de 19 bancos de investimento, a gigante dos telefones deveria ter fechado o período abril-junho com receita de 3,88 bilhões de euros , queda de 2,2% em relação a € 3,97 bilhões (base de comparação) no segundo trimestre de 2021. O Ebitda estima adesão em € 1,53 bilhão.€, abaixo de € 1,64 bilhão no segundo trimestre de 2021. No final de junho de 2022 , a dívida financeira líquida deverá atingir 24,32 bilhões de euros.

Progressão generalizada das ações do setor bancário.

Ótimo desempenho de Banco de papel (+4,04% até 1.443€). Referente à oferta pública obrigatória de compra pública integral das ações ordinárias da Carruagem BankaO BPER Banca anunciou que no final da operação foram emitidas 96.028.048 ações ordinárias, representativas de aproximadamente 12,6% do capital social ordinário da Ligurian Corporation, bem como uma ação de poupança do Banco. Após a oferta obrigatória, o BPER Banca passará a deter um total de 714.315.304 ações ordinárias do Banca Carige, equivalentes a 93,9% do capital social ordinário.

aumenta em Banco BPM (+4,28%) e UniCredit (+1,78%).

Diasurina Ele ganha 4,32% para 138,95 euros. Empresa de diagnóstico liberada I Demonstrações financeiras do primeiro semestre de 2022 Ele apresentou a nova orientação para 2022 que foi implementada com taxas de câmbio fixas, depois que a tendência nas vendas de testes COVID melhorou.