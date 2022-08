Uma nota recorde de 1,6 milhão de euros, a empresa têxtil Tirso colocou 270 funcionários em licença forçada

Quando foi entregue a última fatura de eletricidade de 1,6 milhões de euros, um aumento incrível face aos habituais 350/400 mil euros, a decisão foi tomada de imediato: fechar a central. E imediatamente, sobre o destino de Tirso di Mogia (Trieste), 270 trabalhadores e um lucrativo negócio têxtil, soou um alarme.

Mais Informações

Registro de fatura, alerta

Alarme econômico e social também, novo grão para a região de Trieste, que já sofre com o próximo fechamento da área de produção de Wärtsilä, que não parece haver espaço para negociação no momento. A Tirso faz parte do Grupo Fil Man Made (com escritórios na China, Portugal e Turquia). Em poucos dias, as notícias voltaram e o distrito de Fvg realizou uma mesa para procurar uma solução. A iniciativa institucional abriu uma discussão com a empresa que lançou um programa de licença forçada que adiará uma possível decisão final até setembro. Desde a semana passada, as férias coletivas para todos os funcionários foram estendidas de 2 para 4 semanas. A alta administração da Tirso gostaria de evitar o fechamento de fábricas, mas o problema do custo da energia – especialmente para uma empresa de uso intensivo de energia como a Tirso – é “insustentável”, disse o CEO. Por Fil Man Made Group, Andrea Parodi. Nesse cenário, a possibilidade de demissões se abre em setembro.

A outra hipótese

A NIdiL CGIL está particularmente interessada nos 60 colaboradores com contratos temporários e permanentes. Mas a conselheira regional de negócios Alicia Rosolin pediu à empresa que “compartilhe o caminho associado ao uso de amortecedores e não prossiga com decisões unilaterais”. Outra hipótese também está em estudo, conforme anunciado pelo consultor de atividades produtivas da Fvg, Sergio Emedo Beni: pagamento de contas ». Assim, a disputa só foi adiada, uma reunião já foi marcada para setembro em Fvg. Mas amanhã, em Trieste, os trabalhadores de Wärtsilä voltam às ruas, e a cidade está pronta para reprimir novamente em torno 450 pessoas arriscando seus empregos.