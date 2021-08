As autoridades fiscais podem sacar da conta corrente

Más notícias para muitos contribuintes que correm o risco de lidar com um saque forçado da conta corrente pelas autoridades fiscais. Aqui em qualquer caso.

Num período histórico complexo como o atual, também graças à influência de Covid, são muitos famílias que se vêem confrontados com uma grave crise econômica. Se tudo isso não for suficiente para agravar a situação, existe o medo de ter que lidar com alguns problemas com imposto.

Em particular, existem muitas preocupações em relação ao risco de ter que lidar com um arquivo Retirada forçada da conta corrente pela agência de receita. A situação infelizmente acontece muito mais do que se possa imaginar. Então, vamos entrar em detalhes e ver o que podemos saber sobre isso.

Dinheiro, quando o fisco pode sacar da conta corrente: tudo que você precisa saber

Em alguns casos, você pode ter que lidar com um arquivo Retenção de salário ou pensão pelo Internal Revenue Group. Na verdade, uma entidade pode emitir uma nota fiscal com o poder de propriedade executória, tornando-se então executiva e final. Depois de receber o aviso, na verdade, você deve pagar no prazo de 60 dias.

Em caso de não pagamento, a Agência Fiscal pode alocar a quantia de dinheiro em questão, Diretamente da conta corrente da parte interessada. Para tanto, é bom saber que se apenas figurarem na conta-corrente do contribuinte devedor as somas de dinheiro oriundas de salários ou pensões, a Receita pode proceder retirada forçada Apenas dentro de certos limites.

Entrar em detalhes pode Execução da hipoteca de no máximo um quinto do salário ou pensão, líquido de vários impostos e deduções da Segurança Social exigidos por lei. Este limite é igual a Três vezes o subsídio social. Em 2021, por exemplo, a prestação social ascendia a € 460,28. Precisamente por esta razão, é possível fazer reservas até um máximo de 1.380,84 euros. No caso de dívidas com as autoridades fiscais, você pode correr o risco de lidar com uma retirada forçada pela agência de receita.