Este é o tema do Prêmio Sele d’Oro.

“Repensar – Repensar: O Sul nas Mudanças”: este é o título da 37ª edição do Prêmio Sele d’Oro Mezzogiorno, previsto para Oliveto Citra De quinta-feira, 2 a sábado, 11 de setembro. Uma versão de 2021, apresentada esta manhã em Salerno no Palazzo Sant’Agostino, que retorna a um formato pré-pandêmico que verá a contribuição de muitas personalidades da cena política, empresarial, cultural, artística italiana e além. Presentes, entre outros, a Ministra do Sul e Coesão Regional, Mara Carvagna, o Economista Deirdre McCloskey, da Universidade de Illinois, o Ex-Ministro Claudio De Vincente, Fundador e Diretor do Festival de Cinema de Givoni, Claudio Gobitossi, o empresário Vincenzo Boccia, os jornalistas Giovanni Parabini, Nicola Saldotti, Francesco Cemberini e Federico Monga. O cantor e compositor Brunori Sass encerrará o evento.

O Prémio Sele d’Oro Mezzogiorno foi organizado pelo Município de Oliveto Citra em colaboração com o Prémio Sele d’Oro Odv com o apoio da Região da Campânia. Nascido após o terremoto em Irbinia em 1980, este evento foi projetado para superar os preconceitos frequentemente associados à palavra sul e acompanhar a reconstrução. “No ano passado, em plena emergência sanitária e voltando do bloqueio que tanto nos afetou, optamos pelo tema de recomeçar. Este ano – explica o prefeito Oliveto Citra, Mino Pignata Depois de doze meses igualmente difíceis, mas graças ao trabalho da ciência e da medicina, já nos guiando para o fim deste pesadelo, decidimos girar o prêmio em torno de um tema aparentemente indispensável, que é repensando. Na verdade, é inegável que o mundo pós-pandêmico não é mais o que costumava ser, assim como não somos mais o que éramos. Portanto, é necessário repensar tudo à luz do que aconteceu e com o propósito de um futuro que não pode mais ser encontrado despreparado diante de certos acontecimentos. Pela lição que Michel Tito deu anos atrás para este prêmio, é necessário repensar tudo do ponto de vista do útil, do conceito no seu sentido mais simples e urgente do que é necessário ou pode servir e do que pode ser usado. para uma necessidade de um propósito. Para o benefício do maior número possível de pessoas, é claro. ”

A edição XXXVII, organizada em total conformidade com as regras anti-Covid-19, mantém suas seções históricas. Na inauguração, um espaço de arte, com a abertura de duas exposições: no dia 2 de setembro, no Castelo de Gérétor, a mostra fotográfica “Scomposizioni e fugas na alma – arte pandêmica” de Noemi Guerrero, e no dia 5 de setembro, em Casa Coast, exposição “Rethinking” com curadoria de Antonio Beiruti. O esteio é a defesa cultural de Sele d’Oro, dividida em volumes de não ficção, Euromed (artigos não publicados), Prêmio Michel Tito de Jornalismo, Bona Praxis (dedicado a projetos de desenvolvimento) e, a partir deste ano, Bona Praxis Young, dedicado a projetos de desenvolvimento promovidos por jovens. Os finalistas desta seção serão os campeões do renovado Smartcafè, criado em colaboração com uma Fundação com o Sul: uma série de encontros com crianças locais para refletir sobre os projetos da competição. O Sud Short Film Competition – Southern Short Film, em colaboração com Giffoni Opportunity e Bibliocafè, está de volta ao seu papel de encontro de autores no Sele d’Oro. Espaço também para a arte: está de volta o Festival de Teatro 2021, que nesta edição terá um toque internacional (com companhias de países como Geórgia, Coréia, Bielo-Rússia, Letônia, Portugal, Lituânia e Romênia) e também a declaração Sele d’Manifesto. de volta em ouro. A obra foi criada pelo artista de Pequim Yu Jin. Com projeto gráfico de Elia Rapuano da Noema Comunicazione e graças à colaboração com PrintLitoArt de Arti Grafiche Boccia, a obra se tornará uma litografia artística. As atividades do projeto Erasmus Plus da União Europeia “Água: O que é a vida?” Dentro da 37ª edição do Prêmio Sele d’Oro Mezzogiorno. Mas o Prémio Sele d’Oro Mezzogiorno é sobretudo debates e seminários, departamento que este ano não só se enriqueceu em reuniões, mas contará com a participação de personalidades eminentes da cena política e económica, não só italiana. Na sexta-feira, 3 de setembro, pelas 18h30, no Salão Provincial, com “Cele Doro, Olhos no Mundo”, começa na Venezuela a exibição do documentário filmado pelo jornalista Francesco Cemberini. No dia 4 de setembro, o tema principal da discussão será “Cuidando das pessoas e fortalecendo as comunidades. A medicina da proximidade na época de Covid”. No dia 5 de setembro, o tema da mesa redonda será “Um futuro ecológico sustentável para a região. Transformação ambiental, comunidades de energia e segurança sísmica”, enquanto no dia 6 de setembro falaremos sobre “Crescimento, trabalho e solidariedade. Economia após Covid” com o ex-presidente da Confindustria Vincenzo Boccia. Terça-feira, 7 de setembro, em cooperação com a Associação Nacional das Cidades do Petróleo, um espaço de discussão intitulado “O Turismo do Petróleo e do Vinho, um Pacto para o Desenvolvimento”. Estiveram presentes, entre outros, os assessores regionais de agricultura e turismo, respetivamente, de Nicolas Caputo e Felice Kasuchi. No dia 8 de setembro discutiremos com a Asmel uma “nova estratégia para o interior” e no dia 9 de setembro falaremos sobre histórias de sucesso e possíveis cenários em relação ao “sul focado na cultura”. Dupla nomeação no dia 10 de setembro: às 12h00 o Conselheiro Regional para Atividades Produtivas, Antonio Marcello, e o CEO da Moti Spa, Francesco Moti, falarão sobre “Retornando a Investir no Sul. Empresas, Instituições e Agências de Desenvolvimento Frente ao Desafio PNRR”; Às 18h30, discutiremos “Liberalismo e o Estado. O novo modelo possível” com o economista Deirdre McCluskey, da Universidade de Illinois. No dia 11 de setembro, às 11h30, haverá debates sobre o tema “Turismo vivencial. Pontos geniais, sentimentos, habilidades”, a partir das 17h30, na presença da ministra Mara Carvagna, a última conferência do Cille d’Oro O prémio será realizado na presença dos vencedores e membros do júri. A Cerimônia de Premiação da 37ª edição da Sele d’Oro Mezzogiorno acontecerá na Piazza Europe às 21h30, com a supervisão da jornalista Giovanna Di Giorgio. O protagonista do romance Mediterranee, evento organizado em colaboração com a Radio Ray Tota Italiana, será o cantor e compositor calabresa Brunori Sas em encontro musical e letras com o jornalista Gianmorezio Foderaro.