A Alitalia levantou as posições do ex-Montezemolo e Ed Cassano & Ball na investigação de acidente da era da Federação.

depois de pedidos limalhas Chegue em 2020 para Roberto Colagno NS Jean Paul Mouster, atual até Unicredit, O tribunal de Civitavecchia fechou a postagem Luca Cordero di Montezemolo, ex-presidente e ex-CEOs Silvano Cassano NS Mark Kramer Ball, na investigação do acidente Alitalia Na era a União, entre 2015 e 2017. O Vice-Presidente da Confindustria também apresentou, Antonella Mansi, que era membro do conselho de administração, Ed Enrico null cujo conteúdo foi desafiado perícia de apreciação. Para Cassano, no entanto, foi emitida uma acusação obrigatória sobre o alegado e contestado Uma distração das somas Para a consultoria Accurancy e Nyras Capital. Em 2 de maio de 2017, Alitalia Say Acabado de verdade gestão excepcional Então Trabalhadores se recusaram a concordar com antecedência em dispensar trabalhadores NS O conselho concordou com uma impossibilidade recapitalização quem – qual o Acionistas A maioria de Unicredit NS Intesa San Paulo, Com a União que detinha 49%, havia submetido “sim” aos funcionários ao plano de cortes. Em 11 de maio, o Tribunal de Civitavecchia anunciou a empresa falido.

AveosQuem publicou a notícia esclarece isso, segundo o juiz de instrução Giuseppe Coniglio Não há elementos para um posterior exame de julgamento contra os suspeitos. As razões incluem a confiança nos investimentos prometidos (e executados) por um acionista importante como o sindicato, a origem das perdas em fatores externos e imprevistos, o incêndio na Fiumicino e garantias também dadas pelos conselheiros em relação ao IAS. : “Todas as circunstâncias que justificaram o comportamento dos suspeitos.” “Em relação ao exposto – segundo o juiz de instrução – o pedido de depósito feito pelo Ministério Público contra os suspeitos deve ser partilhado Bisignani, Cassano, Colanio, Colombo, Cortesi, De Secco, Cats, Lakes, Mansi, Rigni, Mostair, e não contribuiu para a mesma coisa Falsos crimes contábeis E o que resulta disso nada tem a ver com a disputa referida. ”

Foi também feita a denúncia de “aplicação distorcida e maliciosa das normas internacionais de contabilidade com o objetivo de melhorar os dados relativos à situação económica da (Alitalia Loyalty)”. e armazenamento para localização Giancarlo Chissano Em conexão com os termos do contrato de locação com tripulação Turboprop entre Alitalia Cai e Darwin Etihad Regional e Silvano Cassano, Mark Cramer Ball, Corrado Gatti e Alessandro Cortesi em conexão com a acusação de “divulgação de fatos relevantes inconsistentes com a verdade nas finanças de 2015 relatar declarações, esquecendo-se de relatar fatos relevantes para a situação econômico-financeira da empresa. ” todos os suspeitosKramer Paul, Rosati, Di Sico, Mancinelli, Merighi, Gatti, Cortesi, Rigni, Bisignani, Colanio, Mansi, Laghi) Em seguida, a cobrança de demissão da acusação de realização de uma atividade “visa obstrução da supervisão do ENAC, Fornecer declarações falsas sobre a situação econômica da empresa.